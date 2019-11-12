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    Фомин: «Дедовщины в сборной пока не наблюдалось. С Черчесовым пока вообще не общались»

    Полузащитник «Уфы» и сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке к матчам отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

    «Пока привыкаю и к команде, и к партнерам, и к тренерам. Пока никакие связи не наигрываем – идет восстановление. Скоро начнется подготовка к Бельгии. Важный матч, который обязательно нужно выиграть. Скоро вот теория – работаем!

    По сравнению с клубом, чувствуется масштаб, уровень. В национальной команде все более ответственно, профессионально. Требуется только выходить на поле и защищать честь своей страны.

    Дедовщины пока не наблюдалось, ха-ха. А вообще, коллектив отличный: все на позитиве. Чуть больше общаюсь с ребятами из «Краснодара», с которыми вместе играли, а еще с Ильзатом Ахметовым и Зелимханом Бакаевым – с ними в молодежке пересекались. Со Станиславом Саламовичем пока вообще не общались», – сказал Фомин.

    • В этом сезоне РПЛ Фомин провел 15 матчей и забил три гола.
    • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

    Новый состав сборной. Кто такой Фомин, где Соболев, почему Шунин?


    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +194

      vmonomah17 9 минут назад

      "Дедовщины пока не наблюдалось, ха-ха" - сказал Фомин, стирая гетры Дзюбы )))))

      0
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      Рейтинг: +425

      alarm 33 минуты назад

      главное, держись в сборной подальше от хряков. они дезеувы.

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