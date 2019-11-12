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  • Фомин: «Дедовщины в сборной пока не наблюдалось. С Черчесовым пока вообще не общались»

Фомин: «Дедовщины в сборной пока не наблюдалось. С Черчесовым пока вообще не общались»

12 ноября 2019, 15:45
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Полузащитник «Уфы» и сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке к матчам отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

«Пока привыкаю и к команде, и к партнерам, и к тренерам. Пока никакие связи не наигрываем – идет восстановление. Скоро начнется подготовка к Бельгии. Важный матч, который обязательно нужно выиграть. Скоро вот теория – работаем!

По сравнению с клубом, чувствуется масштаб, уровень. В национальной команде все более ответственно, профессионально. Требуется только выходить на поле и защищать честь своей страны.

Дедовщины пока не наблюдалось, ха-ха. А вообще, коллектив отличный: все на позитиве. Чуть больше общаюсь с ребятами из «Краснодара», с которыми вместе играли, а еще с Ильзатом Ахметовым и Зелимханом Бакаевым – с ними в молодежке пересекались. Со Станиславом Саламовичем пока вообще не общались», – сказал Фомин.

  • В этом сезоне РПЛ Фомин провел 15 матчей и забил три гола.
  • Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Петербурге, матч с Сан-Марино – 19 ноября в Серравалле.

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Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Уфа Фомин Даниил Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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vmonomah17
1573564977
"Дедовщины пока не наблюдалось, ха-ха" - сказал Фомин, стирая гетры Дзюбы )))))
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Decorhome
1573567207
Старшина Саламыч как сказал так и будет
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