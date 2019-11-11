Чалов: «Не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о судействе в матчах РПЛ.
«Я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение.
Ладно, в Сочи не было VAR и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть», – сказал Чалов.
- ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 30 очков.
- В 17-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» (24 ноября).
Источник: Sport24