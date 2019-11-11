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  • Чалов: «Не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна»

Чалов: «Не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна»

11 ноября 2019, 19:40
18

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о судействе в матчах РПЛ.

«Я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение.

Ладно, в Сочи не было VAR и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть», – сказал Чалов.

  • ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 30 очков.
  • В 17-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» (24 ноября).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (18)
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Ушат Помоев
1573491888
А что тут не понятно!Зенит печинен!!!
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Elisey13
1573493325
Федя, мани мани, всё решает!
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Мага 13
1573494169
должно быть, сияние нимба Миллера, присутствовавшего на матче, ослепило арбитров)
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Nekit92
1573494453
А по поводу вашего 2 гола?
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vladimir-7
1573494480
VAR, хочу смотрю, хочу не смотрю, как прикажут.
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Derzkiy1
1573496260
Деньги деньги все решают , деньги Деньги в футбол играть нам мешают )
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Давид59
1573499379
Про Азмуна понятно, а что имел ввиду Федя относительно Бийола. Он был удалён за вторую жёлтую. Жёлтые карточки ВАР не рассматривает. Аууу, Фёдор!
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Зенит77
1573514768
хватит чушь нести днище бездарное
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SPbZenit12
1573551532
Ну теперь ещё красную на Бийоле назовите несправедливой! Задрали! Вы стали как Палыч и ко.
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Вальдемар IV
1573563138
каково кабинетным, раньше они всех засуживали теперь их
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