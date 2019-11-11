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    Чалов: «Не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о судействе в матчах РПЛ.

    «Я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение.

    Ладно, в Сочи не было VAR и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть», – сказал Чалов.

    • ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 30 очков.
    • В 17-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» (24 ноября).

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +758

      afw13 23 секунды назад

      должно быть, сияние нимба Миллера, присутствовавшего на матче, ослепило арбитров)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +559

      Elisey13 14 минут назад

      Федя, мани мани, всё решает!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ушат Помоев 38 минут назад

      А что тут не понятно!Зенит печинен!!!

      -1
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