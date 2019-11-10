Левандовски в чемпионате текущего сезона забил столько же, сколько весь «Арсенал»

В матче 11 тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:0) форвард Роберт Левандовски оформил дубль. Теперь у него в сезоне Бундеслиги 16 голов – он лидирует в списке бомбардиров с отрывом.
Столько же голов в чемпионате Англии забил «Арсенал» – 16. Лондонцы в АПЛ идут вне зоны еврокубков.
- Левандовски забил в каждом матче Бундеслиги этого сезона.
- «Бавария» в таблице идет на третьем месте.
- «Арсенал» лидирует в группе Лиги Европы.
Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене
Источник: твиттер B/R Football