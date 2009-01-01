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    Левандовски в чемпионате текущего сезона забил столько же, сколько весь «Арсенал»

    В матче 11 тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:0) форвард Роберт Левандовски оформил дубль. Теперь у него в сезоне Бундеслиги 16 голов – он лидирует в списке бомбардиров с отрывом.

    Столько же голов в чемпионате Англии забил «Арсенал» – 16. Лондонцы в АПЛ идут вне зоны еврокубков.

    • Левандовски забил в каждом матче Бундеслиги этого сезона.
    • «Бавария» в таблице идет на третьем месте.
    • «Арсенал» лидирует в группе Лиги Европы.

    Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене

    Источник: твиттер B/R Football

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