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  • Левандовски в чемпионате текущего сезона забил столько же, сколько весь «Арсенал»

Левандовски в чемпионате текущего сезона забил столько же, сколько весь «Арсенал»

10 ноября 2019, 13:08
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В матче 11 тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:0) форвард Роберт Левандовски оформил дубль. Теперь у него в сезоне Бундеслиги 16 голов – он лидирует в списке бомбардиров с отрывом.

Столько же голов в чемпионате Англии забил «Арсенал» – 16. Лондонцы в АПЛ идут вне зоны еврокубков.

  • Левандовски забил в каждом матче Бундеслиги этого сезона.
  • «Бавария» в таблице идет на третьем месте.
  • «Арсенал» лидирует в группе Лиги Европы.

Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене

Источник: твиттер B/R Football
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (2)
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PNZ1985
1573386126
the machine!
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Cules2013
1573399974
вечно журналисты будто бы спецом находят самые упоротые фотки
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