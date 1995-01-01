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    Гилерме: «Бывает, болельщики кричат: «Обезьяна!». Но это не дискриминация»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к проявлениям расизма в России.

    – Тебе не кажется, что восприятие расизма в России другое, чем других странах?

    – Да, согласен. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.

    – А в шутку русские ребята могут тебя обозвать?

    – Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это тоже самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм – это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.

    • 33-летний Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • На его счету 307 матчей в составе московской команды, в которых он пропустил 297 голов.
    • Контракт этнического бразильца с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: «РБК Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +848

      VVadic 20 минут назад

      Врёт! Обезьяна это Обезьянг и Балотелли!

      0
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      Рейтинг: -8

      NEONFOL 1 час назад

      О завернул, это наверно в голову пришло после того как меж ног пропустил от Юве, и он же по прежнему первый вратарь сборной,вот умора))))

      -1
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      Рейтинг: +90

      johnny983 1 час назад

      На таких не нужно обижаться, это глупые и неосознанные люди.
      Многие такими и останутся, до конца.

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