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  • Гилерме: «Бывает, болельщики кричат: «Обезьяна!». Но это не дискриминация»

Гилерме: «Бывает, болельщики кричат: «Обезьяна!». Но это не дискриминация»

9 ноября 2019, 10:53
8

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к проявлениям расизма в России.

– Тебе не кажется, что восприятие расизма в России другое, чем других странах?

– Да, согласен. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.

– А в шутку русские ребята могут тебя обозвать?

– Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это тоже самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм – это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.

  • 33-летний Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
  • На его счету 307 матчей в составе московской команды, в которых он пропустил 297 голов.
  • Контракт этнического бразильца с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (8)
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johnny983
1573286466
На таких не нужно обижаться, это глупые и неосознанные люди. Многие такими и останутся, до конца.
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NEONFOL
1573289157
О завернул, это наверно в голову пришло после того как меж ног пропустил от Юве, и он же по прежнему первый вратарь сборной,вот умора))))
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VVadic
1573291974
Врёт! Обезьяна это Обезьянг и Балотелли!
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Фан666
1573293706
Обезьяна это констатация факта а не мат
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paracetamol
1573294088
Обезьяна - это похвала. Половину того, что ты пропустил, обезьяна бы поймала. Даже мой кот и то лучше ловит.
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Plyash
1573296279
Согласен,что это не дискриминация,а высказывания любви и ненависти. К примеру : идиот, баран,козёл,чучело,мудлон,презерватив,мазила,вантуз ну и т.д. Обижаться не на что.Удачи.
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