Гилерме: «Бывает, болельщики кричат: «Обезьяна!». Но это не дискриминация»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к проявлениям расизма в России.
– Тебе не кажется, что восприятие расизма в России другое, чем других странах?
– Да, согласен. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.
– А в шутку русские ребята могут тебя обозвать?
– Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это тоже самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм – это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.
- 33-летний Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- На его счету 307 матчей в составе московской команды, в которых он пропустил 297 голов.
- Контракт этнического бразильца с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: «РБК Спорт»