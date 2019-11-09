Гилерме: «Бывает, болельщики кричат: «Обезьяна!». Но это не дискриминация»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к проявлениям расизма в России.

– Тебе не кажется, что восприятие расизма в России другое, чем других странах?

– Да, согласен. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.

– А в шутку русские ребята могут тебя обозвать?

– Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это тоже самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм – это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.