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    Черчесов: «Шунин после травмы играет уверенно, а Лунев из-за травмы даже не тренируется. Вопрос автоматически решается не в его пользу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов голкипера «Динамо» Антона Шунина в национальную команду.

    – Почему вызвали третьим вратарем Антона Шунина, а не Андрея Лунева?

    – Шунин после травмы играет достаточно уверенно, а Лунев из-за травмы плеча сейчас даже не тренируется. Так что вопрос автоматически решается не в его пользу. Шунин – игрок нашей обоймы, выбор пал на него.

    – Сослан Джанаев проводит хорошие матчи, это повысило его шансы на выход в стартовом составе?

    – Мы внимательно смотрим за всеми игроками. Вы до этого спрашивали, почему его вызывали в сборную, а сейчас спрашиваете, будет ли он номером один – значит, когда мы его вызвали, все решили правильно. Он в хорошей форме, и нас это только радует. На данный момент номер один – Гилерме, – сказал Черчесов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6341

      FanatSerj 54 минуты назад

      Да по хорошему спокойнее было бы вообще с Акинфеевым )))
      а так конечно вполне можно и Сослана поставить на матчи, он уж точно получше Гилерме выступает и тут даже шуточки, "чтобы жарить шашлыки взяли Осетина в сборную" не канают.

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