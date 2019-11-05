Черчесов: «Шунин после травмы играет уверенно, а Лунев из-за травмы даже не тренируется. Вопрос автоматически решается не в его пользу»

Да по хорошему спокойнее было бы вообще с Акинфеевым )))
а так конечно вполне можно и Сослана поставить на матчи, он уж точно получше Гилерме выступает и тут даже шуточки, "чтобы жарить шашлыки взяли Осетина в сборную" не канают.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов голкипера «Динамо» Антона Шунина в национальную команду.
– Почему вызвали третьим вратарем Антона Шунина, а не Андрея Лунева?
– Шунин после травмы играет достаточно уверенно, а Лунев из-за травмы плеча сейчас даже не тренируется. Так что вопрос автоматически решается не в его пользу. Шунин – игрок нашей обоймы, выбор пал на него.
– Сослан Джанаев проводит хорошие матчи, это повысило его шансы на выход в стартовом составе?
– Мы внимательно смотрим за всеми игроками. Вы до этого спрашивали, почему его вызывали в сборную, а сейчас спрашиваете, будет ли он номером один – значит, когда мы его вызвали, все решили правильно. Он в хорошей форме, и нас это только радует. На данный момент номер один – Гилерме, – сказал Черчесов.
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