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  • Рыков: «Борьба за выживание – не то, чем должно заниматься «Динамо»

Рыков: «Борьба за выживание – не то, чем должно заниматься «Динамо»

4 ноября 2019, 12:55
6

Защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что московский клуб должен бороться за более высокие места.

— Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.

— Обновление состава — главная причина неудач?

— Наверное, да. Состав обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.

С каждым днем улучшается взаимопонимание. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки, — сказал Рыков.

  • Сейчас «Динамо» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками и идет в зоне стыковых матчей.
  • 9 ноября москвичи сыграют с «Рубином».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Рыков Владимир
Комментарии (6)
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Николай71
1572862545
Если Динамо будет бороться за 1-3 места, то тебе вряд ли найдется место на поле. По мне там защита не самый лучший из звеньев. Это моё мнение...могу ошибаться.
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lyudmilazhurkov
1572863974
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Здесь подробно все описано------------ https://bitu.ir/q8V7BM
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mihail200606
1572864448
Да с вашим менеджмент ом вы обречены на это..
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DOCTOR PENALTY
1572865111
За тобой, дорогой, пока что кроме гола за шиворот юному Максименко ничего нет.
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Olymp2
1572865681
Ты только пенали не зарабатывай
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alex1951
1572865783
---Стали набирать очки..... Так набирайте, а страдания оставьте Уточкину....
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