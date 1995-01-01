Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Рыков: «Борьба за выживание – не то, чем должно заниматься «Динамо»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что московский клуб должен бороться за более высокие места.

    — Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.

    — Обновление состава — главная причина неудач?

    — Наверное, да. Состав обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.

    С каждым днем улучшается взаимопонимание. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки, — сказал Рыков.

    • Сейчас «Динамо» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками и идет в зоне стыковых матчей.
    • 9 ноября москвичи сыграют с «Рубином».

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +280

      Николай71 15 минут назад

      Если Динамо будет бороться за 1-3 места, то тебе вряд ли найдется место на поле.
      По мне там защита не самый лучший из звеньев. Это моё мнение...могу ошибаться.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74351
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru