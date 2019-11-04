Рыков: «Борьба за выживание – не то, чем должно заниматься «Динамо»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что московский клуб должен бороться за более высокие места.

— Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.

— Обновление состава — главная причина неудач?

— Наверное, да. Состав обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.

С каждым днем улучшается взаимопонимание. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки, — сказал Рыков.