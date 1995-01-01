Рыков: «Борьба за выживание – не то, чем должно заниматься «Динамо»

Если Динамо будет бороться за 1-3 места, то тебе вряд ли найдется место на поле.
По мне там защита не самый лучший из звеньев. Это моё мнение...могу ошибаться.
Защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что московский клуб должен бороться за более высокие места.
— Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.
— Обновление состава — главная причина неудач?
— Наверное, да. Состав обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.
С каждым днем улучшается взаимопонимание. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки, — сказал Рыков.
- Сейчас «Динамо» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками и идет в зоне стыковых матчей.
- 9 ноября москвичи сыграют с «Рубином».