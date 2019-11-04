Широков: «В «Краснодаре» довольно большая проблема с идеями впереди»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков порассуждал о камбэке южан в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова».

«Ростов» к перерыву выигрывал со счетом 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова .

. «Краснодар» ушел от поражения, забив по голу на 93-й и 95-й минутах.

«Думаю, «Ростов» сгубило то, что они бросили играть на контратаках. Когда ты практически весь второй тайм отбиваешься, то тяжело продержаться. Силы волей-неволей тебя покидают, да и концентрация тоже падает. «Краснодар» этим воспользовался, удачно вышел Игнатьев. Хотя, считаю, ничего сверхъестественного в атаке хозяева не показали. Там довольно большая проблема с идеями впереди», – сказал Широков.

Широков: «Как гол Влашича может быть закономерным, если «Зенит» атаковал 80% игрового времени?»