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  • Широков: «В «Краснодаре» довольно большая проблема с идеями впереди»

Широков: «В «Краснодаре» довольно большая проблема с идеями впереди»

4 ноября 2019, 07:50
11

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков порассуждал о камбэке южан в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова».

  • «Ростов» к перерыву выигрывал со счетом 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова.
  • «Краснодар» ушел от поражения, забив по голу на 93-й и 95-й минутах.

«Думаю, «Ростов» сгубило то, что они бросили играть на контратаках. Когда ты практически весь второй тайм отбиваешься, то тяжело продержаться. Силы волей-неволей тебя покидают, да и концентрация тоже падает. «Краснодар» этим воспользовался, удачно вышел Игнатьев. Хотя, считаю, ничего сверхъестественного в атаке хозяева не показали. Там довольно большая проблема с идеями впереди», – сказал Широков.

Широков: «Как гол Влашича может быть закономерным, если «Зенит» атаковал 80% игрового времени?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Широков Роман
Комментарии (11)
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AHTUNGBOL
1572843328
Краснодару нужен новый тренер с новыми идеями, как преобразился Ахмат с приходом Шалимова, так нужно сделать и Галицкого...
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subbotaspartak
1572849933
Да, Ари - это не идея. Это обычная лотерея. А нужна не только удача Если поставлена большая задача.
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Retiremen_VMF
1572850068
Отмазок куча, а про идеи впереди... Тут может идеи и есть, но то во что играет в последнее время Краснодар, понять сложно. Надо учится доводить мяч до впереди, а потом уже воплощать идеи. Все как то по тихой сдулось и все. Нет того краснодара, игроки не дорожат мячом, пас в пустоту, в не додачу, в мимо, в куда угодно. Пустые ворота с метра не попадаем, это не может быть случайностью, это может быть наплевательством. Команду встряхивает СНГ а не тренер. Если бы не отыгрались случайно, может и лучше было, а тут вроде и герои даже. Команда закупила милионеров которые играют хуже академиков. А академики зажрались, за звездились. Команде нужен шокстрес. Мусаев отличный тренер в будущем, а Краснодару пора делать шаг вперед уже сейчас. Топчутся на месте. Шаг вперед и два назад. Балет, а не футбол. Болельщики должны быть с командой и я с этим согласен, а команда не должна быть с болельщиками? Такое отношение к полным трибунам непозволительно. Оренбург показал качественнее игру чем Быки. Снимите очки, руководители, прекратите ждать чуда, работайте над командой!!!
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mihail200606
1572850909
Это да.. С завершением атак беда.. Ростов поинтереснее смотрелся вчера..
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sochi-2013
1572856097
Капитан Очевидность.
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paracetamol
1572858986
В «Краснодаре» довольно большая проблема с идеями впереди потому что тренер - недоучка.
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lyudmilazhurkov
1572864039
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---------- http://ogo.gl/anticam
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Вальдемар IV
1572909342
физруки и сказали мы будем лишь на х-ере команды вытаскивать игры потому что мы недоучки
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sochi-2013
1572944244
У них сейчас одна идея осталась: Бей, беги! И ведь непонятно, кто им поставил игру, которая заставила болеть за Краснодар. Если Кононов в Спартаке оказался несостоятельным, вообще хоть что-то сделать, тогда КТО?
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