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    Широков: «В «Краснодаре» довольно большая проблема с идеями впереди»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков порассуждал о камбэке южан в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова».

    • «Ростов» к перерыву выигрывал со счетом 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова.
    • «Краснодар» ушел от поражения, забив по голу на 93-й и 95-й минутах.

    «Думаю, «Ростов» сгубило то, что они бросили играть на контратаках. Когда ты практически весь второй тайм отбиваешься, то тяжело продержаться. Силы волей-неволей тебя покидают, да и концентрация тоже падает. «Краснодар» этим воспользовался, удачно вышел Игнатьев. Хотя, считаю, ничего сверхъестественного в атаке хозяева не показали. Там довольно большая проблема с идеями впереди», – сказал Широков.

    Широков: «Как гол Влашича может быть закономерным, если «Зенит» атаковал 80% игрового времени?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6071

      mihail200606 1 минуту назад

      Это да.. С завершением атак беда.. Ростов поинтереснее смотрелся вчера..

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      Рейтинг: +947

      Retiremen_VMF 15 минут назад

      Отмазок куча, а про идеи впереди... Тут может идеи и есть, но то во что играет в последнее время Краснодар, понять сложно. Надо учится доводить мяч до впереди, а потом уже воплощать идеи. Все как то по тихой сдулось и все. Нет того краснодара, игроки не дорожат мячом, пас в пустоту, в не додачу, в мимо, в куда угодно. Пустые ворота с метра не попадаем, это не может быть случайностью, это может быть наплевательством.
      Команду встряхивает СНГ а не тренер. Если бы не отыгрались случайно, может и лучше было, а тут вроде и герои даже. Команда закупила милионеров которые играют хуже академиков. А академики зажрались, за звездились. Команде нужен шокстрес. Мусаев отличный тренер в будущем, а Краснодару пора делать шаг вперед уже сейчас. Топчутся на месте. Шаг вперед и два назад. Балет, а не футбол.
      Болельщики должны быть с командой и я с этим согласен, а команда не должна быть с болельщиками? Такое отношение к полным трибунам непозволительно. Оренбург показал качественнее игру чем Быки. Снимите очки, руководители, прекратите ждать чуда, работайте над командой!!!

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      Рейтинг: +4558

      subbotaspartak 17 минут назад

      Да, Ари - это не идея.
      Это обычная лотерея.
      А нужна не только удача
      Если поставлена большая задача.

      0
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      Рейтинг: +570

      Докторо123 1 час назад

      Словоблудить мы все умеем........ Где ж его взять хорошего тренера ? И лекаря , который вернёт на поле травмированных ???

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      Рейтинг: +1567

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Там проблемы не только впереди. Два стоппера просто атас, опорная зона отсутствует. Краснодар не случайно пропускает много.
      дятлы с матч-тв хвалят их по инерции , а команда играет не пойми во что...

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      Рейтинг: +937

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Краснодару нужен новый тренер с новыми идеями, как преобразился Ахмат с приходом Шалимова, так нужно сделать и Галицкого...

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