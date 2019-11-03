Погба: «Мне нужны еще как минимум две недели, чтобы вернуться к тренировкам»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о сроках своего восстановления после травмы правой ступни.

«Мне нужны еще как минимум две недели, чтобы вернуться к тренировкам. Сложно наблюдать за тем, как партнеры по команде тренируются без меня, но сейчас мне нужен небольшой отдых, чтобы вернуться в строй с новыми силами», – сказал Погба.