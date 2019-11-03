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Погба: «Мне нужны еще как минимум две недели, чтобы вернуться к тренировкам»

3 ноября 2019, 20:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о сроках своего восстановления после травмы правой ступни.

«Мне нужны еще как минимум две недели, чтобы вернуться к тренировкам. Сложно наблюдать за тем, как партнеры по команде тренируются без меня, но сейчас мне нужен небольшой отдых, чтобы вернуться в строй с новыми силами», – сказал Погба.

  • Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отмечал, что Погба не вернется на поле раньше декабря.
  • В последний раз французский хавбек выходил на поле 30 сентября в матче с «Арсеналом» (1:1).

Источник: A Bola
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль
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