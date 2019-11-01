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  • Марсело – о прошлом сезоне: «Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период»

Марсело – о прошлом сезоне: «Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период»

1 ноября 2019, 06:08
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Защитник «Реала» Марсело высказался о результатах предыдущего сезона.

«Прошлый сезон – провал. Мы все понимаем это. Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период.

Но я никогда не опускаю голову и держу ее высоко. Это вернуло нам рвение к победам», – рассказал бразилец в колонке для The Player’s Tribune.

  • В прошедшем сезоне «Реал» финишировал на 3-м месте в чемпионат Испании.
  • Мадридцы добрались до полуфинала Кубка Испании.
  • «Реал» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: The Player’s Tribune
Испания. Примера Реал Марсело
Комментарии (1)
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Cules2013
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Марсело дал одно относительно откровенное интервью, и теперь его куски ещё полгода по отдельности будут выдаваться, как супер-новости) Такие клубы, как Реал не привыкли проигрывать во всех турнирах, но в этом не было ничего необычного - это не был злой рок, неудача, а закономерные проигрыши, т.к. команда была в плохой форме с плохими тренерами. Реал и ранее проводил плохие сезоны. Этот год тоже не сулит сливочным ничего хорошего.
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