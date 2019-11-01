Марсело – о прошлом сезоне: «Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период»

Защитник «Реала» Марсело высказался о результатах предыдущего сезона.

«Прошлый сезон – провал. Мы все понимаем это. Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период.

Но я никогда не опускаю голову и держу ее высоко. Это вернуло нам рвение к победам», – рассказал бразилец в колонке для The Player’s Tribune.