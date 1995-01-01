Марсело – о прошлом сезоне: «Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период»

Марсело дал одно относительно откровенное интервью, и теперь его куски ещё полгода по отдельности будут выдаваться, как супер-новости)
Такие клубы, как Реал не привыкли проигрывать во всех турнирах, но в этом не было ничего необычного - это не был злой рок, неудача, а закономерные проигрыши, т.к. команда была в плохой форме с плохими тренерами. Реал и ранее проводил плохие сезоны. Этот год тоже не сулит сливочным ничего хорошего.
Защитник «Реала» Марсело высказался о результатах предыдущего сезона.
«Прошлый сезон – провал. Мы все понимаем это. Мы ничего не выиграли. Ни-че-го. Ужасный период.
Но я никогда не опускаю голову и держу ее высоко. Это вернуло нам рвение к победам», – рассказал бразилец в колонке для The Player’s Tribune.
- В прошедшем сезоне «Реал» финишировал на 3-м месте в чемпионат Испании.
- Мадридцы добрались до полуфинала Кубка Испании.
- «Реал» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.