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    Зидан: «Бензема делает для команды больше остальных»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после победы своей команды над «Леганесом» в матче 11-го тура Примеры.

    «Я не знаю, когда дам Каземиро отдохнуть, пока что он будет играть. Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашей «девяткой», ему это нужно. Но он даeт нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше остальных. Я им доволен.

    Я рад за Родриго и Йовича. Родриго обладает яркой индивидуальностью и становится всe лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хоть Йович и не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Карима. Он забил отличный гол», – сказал Зидан.

    • «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 5:0.
    • В этом матче Бензема забил мяч и сделал два ассиста.
    • Родриго открыл счет в игре, проведя на поле все 90 минут.
    • Йович вышел на замену и отличился дебютным голом.

    Источник: Marca

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