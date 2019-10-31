Зидан: «Бензема делает для команды больше остальных»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после победы своей команды над «Леганесом» в матче 11-го тура Примеры.

«Я не знаю, когда дам Каземиро отдохнуть, пока что он будет играть. Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашей «девяткой», ему это нужно. Но он даeт нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше остальных. Я им доволен.

Я рад за Родриго и Йовича. Родриго обладает яркой индивидуальностью и становится всe лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хоть Йович и не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Карима. Он забил отличный гол», – сказал Зидан.