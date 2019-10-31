Клопп – о матче с «Арсеналом»: «Я вообще не понял, что сотворили парни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.

В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.

«Мы допустили несколько ошибок. Периодически команда играла слишком открыто. Какой смысл сейчас говорить о тактике? Кого это волнует в такой вечер? Я надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня.

Все наши голы были замечательными. Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если все получится, парни запомнят это навсегда», – сказал Клопп.

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