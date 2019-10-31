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  • Клопп – о матче с «Арсеналом»: «Я вообще не понял, что сотворили парни»

Клопп – о матче с «Арсеналом»: «Я вообще не понял, что сотворили парни»

31 октября 2019, 06:47
10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

  • Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.
  • В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.

«Мы допустили несколько ошибок. Периодически команда играла слишком открыто. Какой смысл сейчас говорить о тактике? Кого это волнует в такой вечер? Я надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня.

Все наши голы были замечательными. Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если все получится, парни запомнят это навсегда», – сказал Клопп.

Отвратное поведение капитанов – нормальное явление для «Арсенала». До Джаки портачили ван Перси, Косиельни и Галлас

Источник: BBC
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Арсенал Клопп Юрген
Комментарии (10)
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BlackMurder
1572494451
Ничего не произошло, вы снова продуплили арсенал
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Dgad
1572501082
Сумасшедший матч, вот такие матчи приятно смотреть
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andrej-lucevich
1572501956
матч был шикарнейший!!! любо-дорого было посмотреть!!!
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filosof sparty
1572502673
Учитывая, что я сегодня иду на стадион смотреть наш кубок, теперь даже не знаю стоит ли смотреть нарезку этого огненного матча Ливера... Выдержу ли потом на арене?)))
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JTherry
1572504208
Ливер и Арсенал выдали вчера крутейшее зрелище!!! смотрел бы и смотрел дальше... жаль, что Ливер может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги из-за избыточного графика в Рождественские каникулы...
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Назарян
1572508859
вот это матч они выдали супер играли 19 летние пацаны нашим клубам ох как далеко до них. пусть на .... Фаренцвароше тренируются ....
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mihail200606
1572511591
Англия есть Англия.. Самый лучший футбол как ни крути..
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Torvald64
1572536575
"В Ливерпуле 2 великих команды: Ливерпуль и дубль Ливерпуля"
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