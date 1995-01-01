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    Клопп – о матче с «Арсеналом»: «Я вообще не понял, что сотворили парни»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

    • Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.
    • В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.

    «Мы допустили несколько ошибок. Периодически команда играла слишком открыто. Какой смысл сейчас говорить о тактике? Кого это волнует в такой вечер? Я надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня.

    Все наши голы были замечательными. Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если все получится, парни запомнят это навсегда», – сказал Клопп.

    Отвратное поведение капитанов – нормальное явление для «Арсенала». До Джаки портачили ван Перси, Косиельни и Галлас

    Источник: BBC

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    Сегодня, 06:47
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6053

      mihail200606 3 часа назад

      Англия есть Англия.. Самый лучший футбол как ни крути..

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      Рейтинг: +4

      Назарян 4 часа назад

      вот это матч они выдали супер играли 19 летние пацаны нашим клубам ох как далеко до них. пусть на .... Фаренцвароше тренируются ....

      0
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      Рейтинг: +2602

      JTherry 5 часов назад

      Ливер и Арсенал выдали вчера крутейшее зрелище!!! смотрел бы и смотрел дальше... жаль, что Ливер может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги из-за избыточного графика в Рождественские каникулы...

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      Рейтинг: +1863

      Борат 5 часов назад

      После таких матчей смотришь кубок РФ или рпл и наступает тошнота, рвота... Ну ладно, потерпим - на след.неделе вновь еврокубки)))

      0
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      Рейтинг: +4051

      filosof sparty 6 часов назад

      Учитывая, что я сегодня иду на стадион смотреть наш кубок, теперь даже не знаю стоит ли смотреть нарезку этого огненного матча Ливера... Выдержу ли потом на арене?)))

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      Рейтинг: +76

      johnny983 > filosof sparty 4 часа назад

      Ну, не такой уж плохой сегодня матч будет)

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      Рейтинг: +6833

      ivanthebest > filosof sparty 4 часа назад

      лучше не травмировать психику))

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      Рейтинг: +1590

      andrej-lucevich 6 часов назад

      матч был шикарнейший!!! любо-дорого было посмотреть!!!

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      Рейтинг: +2241

      Dgad 6 часов назад

      Сумасшедший матч, вот такие матчи приятно смотреть

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      Рейтинг: +2136

      BlackMurder 8 часов назад

      Ничего не произошло, вы снова продуплили арсенал

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