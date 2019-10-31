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  • Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти прошел «Арсенал», в матче десять голов

Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти прошел «Арсенал», в матче десять голов

31 октября 2019, 00:36
24

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» проиграл «Ливерпулю». Дублем отметился форвард лондонцев Габриэль Мартинелли. В серии пенальти единственный нереализованный удар принадлежит хавбеку гостей Дани Себальосу.

Команда Юргена Клоппа не проигрывает в Англии с 4 августа, когда случилось поражение в матче за Суперкубок от «Манчестер Сити».

Кубок лиги. 1/8 финала

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (2:3, 3:2, 5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Мустафи, 6 (в свои ворота); 1:1 – Торрейра, 19; 1:2 – Мартинелли, 26; 1:3 – Мартинелли, 36; 2:3 – Милнер, 43 (с пенальти); 2:4 – Мэйтленд-Найлс, 54; 3:4 – Окслэд-Чемберлен, 58; 4:4 – Ориги, 62; 4:5 – Уиллок, 70; 5:5 – Ориги, 90+4.

Результаты Кубка лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал
Комментарии (24)
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Черкизовский Кот
1572471587
Если бы ирландский кипер Ливерпуля не взял один из 11-метровых, то не удивлюсь, что и счёт по-пенальти был бы невероятным!!!
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Muboraksho
1572471826
Вот это игрища. Ливерпуль с победой. Тревожно было до самого конца... CONGRATULATION как говорится. You are the best in the world.
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AHTUNGBOL
1572472145
Ху.ня, а не матч.., вот ЦСКА-Уфа, вот это было побоище всех времён...
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Сенситив
1572472331
огонь от пушкарей, такого мы заждались, не блудняк, хотя, в концовке, всё же, обос рались, как-то так...))
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ivanthebest
1572473177
Какой-то пьяный угар... Не смотрел матч и мягко скажем офигел от увиденного счёта)
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kliker
1572477947
Офигительный матч!
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LMI
1572494719
Что сказать. Лохи снова проиграли, и проиграли детсаду из Ливерпуля
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ВетеR
1572503676
Знатная битва !)
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JTherry
1572504524
Лепота, а не матч!!!!! хорошо, что его показали после убогой "битвы" цыськи и уфы...
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_MATRIX_
1572509548
Жаль не видел. Супер матч!
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