Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти прошел «Арсенал», в матче десять голов

    В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» проиграл «Ливерпулю». Дублем отметился форвард лондонцев Габриэль Мартинелли. В серии пенальти единственный нереализованный удар принадлежит хавбеку гостей Дани Себальосу.

    Команда Юргена Клоппа не проигрывает в Англии с 4 августа, когда случилось поражение в матче за Суперкубок от «Манчестер Сити».

    Кубок лиги. 1/8 финала

    Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (2:3, 3:2, 5:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Мустафи, 6 (в свои ворота); 1:1 – Торрейра, 19; 1:2 – Мартинелли, 26; 1:3 – Мартинелли, 36; 2:3 – Милнер, 43 (с пенальти); 2:4 – Мэйтленд-Найлс, 54; 3:4 – Окслэд-Чемберлен, 58; 4:4 – Ориги, 62; 4:5 – Уиллок, 70; 5:5 – Ориги, 90+4.

    Результаты Кубка лиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:36
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +889

      DMитрий 2 секунды назад

      Вау, вернулся на миг старый добрый английский футбол! Много сумасшедших ударов-голов и куча ошибок в обороне! Такое увидеть можно только в Англии... и то всё реже и реже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6831

      ivanthebest 1 час назад

      Какой-то пьяный угар... Не смотрел матч и мягко скажем офигел от увиденного счёта)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      Сенситив 1 час назад

      огонь от пушкарей, такого мы заждались, не блудняк,
      хотя, в концовке, всё же, обос рались, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +932

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Ху.ня, а не матч.., вот ЦСКА-Уфа, вот это было побоище всех времён...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho 1 час назад

      Вот это игрища. Ливерпуль с победой. Тревожно было до самого конца... CONGRATULATION как говорится. You are the best in the world.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      Maxi_7 1 час назад

      Да, дух лузерства, сосунковости и бесхребетности Арсенчик знатно заложил, конечно...
      Никогда не забуду 4-4 с Ньюкаслом когда вели 4-0 после перерыва...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2146

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Если бы ирландский кипер Ливерпуля не взял один из 11-метровых, то не удивлюсь, что и счёт по-пенальти был бы невероятным!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 1 час назад

      Вау!!!!!!!!!!!)))0
      АРСЕНАЛИЩЕ!!!!!
      МЕСУТОЗИЛИЩЕ!!!!!!!
      Как же мы всё это ждали от Эмери!))))
      КРАСОТИЩА))))
      Но...Ливерпуль прошёл дальше))))
      Он- ....ЕЩЁ КРУЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru