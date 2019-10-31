Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти прошел «Арсенал», в матче десять голов

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» проиграл «Ливерпулю». Дублем отметился форвард лондонцев Габриэль Мартинелли. В серии пенальти единственный нереализованный удар принадлежит хавбеку гостей Дани Себальосу.

Команда Юргена Клоппа не проигрывает в Англии с 4 августа, когда случилось поражение в матче за Суперкубок от «Манчестер Сити».

Кубок лиги. 1/8 финала

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (2:3, 3:2, 5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Мустафи, 6 (в свои ворота); 1:1 – Торрейра, 19; 1:2 – Мартинелли, 26; 1:3 – Мартинелли, 36; 2:3 – Милнер, 43 (с пенальти); 2:4 – Мэйтленд-Найлс, 54; 3:4 – Окслэд-Чемберлен, 58; 4:4 – Ориги, 62; 4:5 – Уиллок, 70; 5:5 – Ориги, 90+4.

Результаты Кубка лиги