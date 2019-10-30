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    Широков: «У «Лейпцига» нет звезд европейского уровня? А что, они есть у «Зенита»?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру петербургской команды в Лиге Чемпионов.

    – «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?

    – Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности, они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. «Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому что «Лейпциг» умеет быстро играть.

    – Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.

    – А что, они есть у «Зенита»?

    – А как же Артем Дзюба?

    – Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе, – сказал Широков.

    • На выезде питерцы проиграли «РБ Лейпциг» со счетом 1:2.
    • После трех туров питерцы идут на втором месте в группе с 4 очками.
    • «Зенит» дома сыграет с «Лейпцигом» 5 ноября.

    Источник: «Российская газета»

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    30.10.2019 16:55
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1635

      Фан666 4 часа назад

      Дзюба уже никогда не сыграет в Европе. Старый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3524

      dinar7777dinar 5 часов назад

      Все верно сказал широков . Дзюба )))) гроза сан Марино и Кипра ))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: -66

      Аденн 6 часов назад

      а в Еуропе, таких как Здуба и даром не нать. Звязда ё п т, деревянная..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8613

      Cules2013 6 часов назад

      Звёзд нет, но общий класс игроков у Лейпцига повыше будет, много сборников из сильных команд. Пусть и не так, чтобы сильно. Ну а на поле многое решает слаженность действий, мотивация и т.п., это может сильно нивелировать эффекта класса соперника.

      1
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      Рейтинг: +1984

      Порванный хрюкан 7 часов назад

      Вместе с потерявшим берега Карасёвым даже Заболтный может золотую бутсу получить.
      Если же игру судят иностранные арбитры, то Дерево совсем теряется - не видно и не слышно его, так как не ценят импортные судьи его самоотверженных валяний в штрафной

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11086

      Garrincha58 7 часов назад

      звёзд вообще мало тем более у нас в РПЛ их вообще никогда не было

      1
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      Рейтинг: +2569

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Чем они млять ьудмают??? Как такое можно ляпнуть что Дзюба звезда в Европе! Ну реально даже не смешно

      3
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      Рейтинг: +1103

      Фанат Рубина > InterMilLano1908 7 часов назад

      так его же интре в качестве усиления рассматривает! ты че?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1984

      Порванный хрюкан > Фанат Рубина 7 часов назад

      Чтобы штанга не падала ?

      4
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      Рейтинг: +3607

      Viper for CSKA 8 часов назад

      Вау, Дзюбиньо неожиданно стал претендовать на звание звёзды европейского уровня. Тогда, на фоне грозы Шотландий и киприотов, Вернер должен быть на Золотой мяч номинирован.

      3
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      Рейтинг: +2079

      raritet 8 часов назад

      Даже для нашего чемпионата сказать что Дзюба -звезда будет преувеличением. Да, он самый большой форвард на этой полянке. Используя свои данные он и забивает и часто ассистирует. Но сравнить его со звездами Европейского футбола трудно. Паша Погребняк поработал в АПЛ и сразу стало все очевидно - вот его реальная ценность. И правильно говорит Рома:нужно посмотреть как тот же Артем играл в Испании, Италии. Везде скорости выше. Присутствие Халка показало кто есть ХУ: он понесся вперед , а практически вся команда стоя на месте смотрит кино...

      1
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      Рейтинг: +6477

      батог 8 часов назад

      Не люблю Широкова, но сейчас его будет жалко !

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