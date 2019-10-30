Широков: «У «Лейпцига» нет звезд европейского уровня? А что, они есть у «Зенита»?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру петербургской команды в Лиге Чемпионов.
– «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?
– Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности, они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. «Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому что «Лейпциг» умеет быстро играть.
– Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.
– А что, они есть у «Зенита»?
– А как же Артем Дзюба?
– Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе, – сказал Широков.
- На выезде питерцы проиграли «РБ Лейпциг» со счетом 1:2.
- После трех туров питерцы идут на втором месте в группе с 4 очками.
- «Зенит» дома сыграет с «Лейпцигом» 5 ноября.