Широков: «У «Лейпцига» нет звезд европейского уровня? А что, они есть у «Зенита»?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру петербургской команды в Лиге Чемпионов.

– «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?

– Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности, они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. «Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому что «Лейпциг» умеет быстро играть.

– Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.

– А что, они есть у «Зенита»?

– А как же Артем Дзюба?

– Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе, – сказал Широков.