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  • Широков: «У «Лейпцига» нет звезд европейского уровня? А что, они есть у «Зенита»?»

Широков: «У «Лейпцига» нет звезд европейского уровня? А что, они есть у «Зенита»?»

30 октября 2019, 16:55
15

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру петербургской команды в Лиге Чемпионов.

– «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?

– Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности, они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. «Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому что «Лейпциг» умеет быстро играть.

– Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.

– А что, они есть у «Зенита»?

– А как же Артем Дзюба?

– Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе, – сказал Широков.

  • На выезде питерцы проиграли «РБ Лейпциг» со счетом 1:2.
  • После трех туров питерцы идут на втором месте в группе с 4 очками.
  • «Зенит» дома сыграет с «Лейпцигом» 5 ноября.

Источник: «Российская газета»
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Широков Роман
Комментарии (15)
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Rus9I
1572444197
Вот так, разложил все по полочкам. Всех поставил, на свое место)))
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Skull_Boy
1572445354
Деньги и тупое руководство
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Stavropolets
1572445544
Все правильно сказал
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К.Серж.А
1572446040
Состав Зенита на TM оценивается в 220 миллионов , состав Лейпцига 540 ... И как же это Зенит не выиграл??? у них же есть ДЗЮЮЮБА .... Меня просто убивает как в России переоценивают свои составы , как летом писали , что после покупки Малкома , Зенит должен чуть ли не минимум до 1/4 ЛЧ доходить , а по факту у каждой мало мальски сильной команды весь состав должен быть как МИНИМУМ уровня такого как Дзюба и Малком , а не одна две звезды , и даже это не всегда гарантирует проход в 1/4 ... И да не самая сильная группа в ЛЧ , но Зенит по факту и так пока прыгает выше головы , все таки по составу Лейпциг с Лионом далеко впереди ....
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raritet
1572448272
Даже для нашего чемпионата сказать что Дзюба -звезда будет преувеличением. Да, он самый большой форвард на этой полянке. Используя свои данные он и забивает и часто ассистирует. Но сравнить его со звездами Европейского футбола трудно. Паша Погребняк поработал в АПЛ и сразу стало все очевидно - вот его реальная ценность. И правильно говорит Рома:нужно посмотреть как тот же Артем играл в Испании, Италии. Везде скорости выше. Присутствие Халка показало кто есть ХУ: он понесся вперед , а практически вся команда стоя на месте смотрит кино...
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Viper for CSKA
1572448797
Вау, Дзюбиньо неожиданно стал претендовать на звание звёзды европейского уровня. Тогда, на фоне грозы Шотландий и киприотов, Вернер должен быть на Золотой мяч номинирован.
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InterMilLano1908
1572448830
Чем они млять ьудмают??? Как такое можно ляпнуть что Дзюба звезда в Европе! Ну реально даже не смешно
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Garrincha58
1572449846
звёзд вообще мало тем более у нас в РПЛ их вообще никогда не было
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Cules2013
1572453829
Звёзд нет, но общий класс игроков у Лейпцига повыше будет, много сборников из сильных команд. Пусть и не так, чтобы сильно. Ну а на поле многое решает слаженность действий, мотивация и т.п., это может сильно нивелировать эффекта класса соперника.
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dinar7777dinar
1572456143
Все верно сказал широков . Дзюба )))) гроза сан Марино и Кипра ))))
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