13 авторов голов «Барселоны» в Примере – лучший показатель топ-5 лиг Европы

Матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Вальядолид» закончился со счетом 5:1.

Нападающий хозяев Лионель Месси забил два гола и дважды ассистировал партнерам, полузащитнику Артуро Видалю и форварду Луису Суаресу.

Счет в матче открыл защитник Клеман Лангле. Француз забил свой первый гол в текущем сезоне и стал 13-м футболистом каталонцев, забивавшим в матчах чемпионата. Это лучший показатель среди всех команд топ-5 лиг Европы.