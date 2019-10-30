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    13 авторов голов «Барселоны» в Примере – лучший показатель топ-5 лиг Европы

    Матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона»«Вальядолид» закончился со счетом 5:1.

    Нападающий хозяев Лионель Месси забил два гола и дважды ассистировал партнерам, полузащитнику Артуро Видалю и форварду Луису Суаресу.

    Счет в матче открыл защитник Клеман Лангле. Француз забил свой первый гол в текущем сезоне и стал 13-м футболистом каталонцев, забивавшим в матчах чемпионата. Это лучший показатель среди всех команд топ-5 лиг Европы.

    • Команда Эрнесто Вальверде лидирует в турнирной таблице Примеры.
    • В матче с «Вальядолидом» Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере.

    Источник: официальный твиттер «Барселоны»

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    30.10.2019 11:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8613

      Cules2013 6 часов назад

      Это называется - травма Месси, Дембеле и Суареса на старте сезона, оттуда и 13 авторов голов, из-за того что выбыли все скореры, и забивал тот, кто оказался в выгодной позиции по воле случая. Команда стала играть более комплексно, а не грузить мяч на кого-то из тройки напов.

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      Рейтинг: +113

      DyadyaWel > Cules2013 5 часов назад

      Даже не помню когда к 11 туру кто-то из игроков Барсы опережал Месси по голам.

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