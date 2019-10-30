Левандовски не забил за «Баварию» лишь во втором матче сезона

«Бавария» обыграла «Бохум» со счетом 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Нападающий Роберт Левандовски сменил Ивана Перишича в перерыве и не отметился результативными действиями.

Поляк прервал голевую серию на клубном уровне, состоявшую из 17-ти матчей. Матч стал для него вторым без голов за «Баварию» в текущем сезоне – прежде он не забивал только «Боруссии» (0:2) в игре за Суперкубок Германии.