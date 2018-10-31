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    Левандовски не забил за «Баварию» лишь во втором матче сезона

    «Бавария» обыграла «Бохум» со счетом 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

    Нападающий Роберт Левандовски сменил Ивана Перишича в перерыве и не отметился результативными действиями.

    Поляк прервал голевую серию на клубном уровне, состоявшую из 17-ти матчей. Матч стал для него вторым без голов за «Баварию» в текущем сезоне – прежде он не забивал только «Боруссии» (0:2) в игре за Суперкубок Германии.

    • Левандовски проводит шестой сезон в мюнхенском клубе. В июле 2014-го он перешел из «Боруссии» свободным агентом.
    • В текущем клубном сезоне игрок забил 19 голов в 14-ти играх.

    Источник: «Бомбардир»

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