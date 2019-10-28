Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель», «Сент-Этьен» не сумел обыграть «Амьен»

Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель», «Сент-Этьен» не сумел обыграть «Амьен»

28 октября 2019, 01:00

Завершились матчи 11-го тура Лиги 1. «Ренн» на последней минуте вырвал победу у «Тулузы» – 3:2. «Сент-Этьен» не сумел переиграть «Амьен» – встреча завершилась вничью, 2:2. «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Марселем» и сохранил лидерство в таблице Лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

Ренн – Тулуза – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ньянг, 3; 2:0 – Юну, 6; 2:1 – Доссеви, 41: 2:2 – Градель, 84; 3:2 – Гбохо, 90.

Сент-Этьен – Амьен – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 45: 1:1 – Мендоза, 68; 1:2 – Аколо, 76; 2:2 – Дибасси, 80 (в свои ворота).

ПСЖ – Марсель – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Икарди, 10; 2:0 – Икарди, 26; 3:0 – Мбаппе, 32; 4:0 – Мбаппе, 44.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+