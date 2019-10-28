Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель», «Сент-Этьен» не сумел обыграть «Амьен»

Завершились матчи 11-го тура Лиги 1. «Ренн» на последней минуте вырвал победу у «Тулузы» – 3:2. «Сент-Этьен» не сумел переиграть «Амьен» – встреча завершилась вничью, 2:2. «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Марселем» и сохранил лидерство в таблице Лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

Ренн – Тулуза – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ньянг, 3; 2:0 – Юну, 6; 2:1 – Доссеви, 41: 2:2 – Градель, 84; 3:2 – Гбохо, 90.

Сент-Этьен – Амьен – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 45: 1:1 – Мендоза, 68; 1:2 – Аколо, 76; 2:2 – Дибасси, 80 (в свои ворота).

ПСЖ – Марсель – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Икарди, 10; 2:0 – Икарди, 26; 3:0 – Мбаппе, 32; 4:0 – Мбаппе, 44.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1