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    Эмери: «Озил? Не лучший момент, чтобы говорить о нем»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с Месутом Озилом, давно не выходившего на поле в составе лондонцев.

    «Мы, клуб, сохраняем единство. Наша стратегия заключается в том, что главное – это клуб, команда и ее игра. Озил? Не лучший момент, чтобы говорить о нем. У нас впереди игра в воскресенье, другие матчи, будем решать. Посмотрим, сможем ли мы говорить о нем по-другому», – заявил Эмери.

    • Озил в этом сезоне провел в чемпионате всего 71 минуту игрового времени.
    • Немец не попадал в заявку команды в пяти матчах подряд.
    • О возможной травме футболиста не сообщалось.

    Источник: Goal

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    27.10.2019 11:32
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