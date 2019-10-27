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Эмери: «Озил? Не лучший момент, чтобы говорить о нем»

27 октября 2019, 11:32

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с Месутом Озилом, давно не выходившего на поле в составе лондонцев.

«Мы, клуб, сохраняем единство. Наша стратегия заключается в том, что главное – это клуб, команда и ее игра. Озил? Не лучший момент, чтобы говорить о нем. У нас впереди игра в воскресенье, другие матчи, будем решать. Посмотрим, сможем ли мы говорить о нем по-другому», – заявил Эмери.

  • Озил в этом сезоне провел в чемпионате всего 71 минуту игрового времени.
  • Немец не попадал в заявку команды в пяти матчах подряд.
  • О возможной травме футболиста не сообщалось.

Источник: Goal
Англия. Чемпионшип Арсенал Озил Месут Эмери Унаи
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