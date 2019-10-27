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  • Ковач – о лидерстве «Баварии»: «Мы заняли место, которое заслуживали»

Ковач – о лидерстве «Баварии»: «Мы заняли место, которое заслуживали»

27 октября 2019, 06:35
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился впечатлениями от победы над «Унионом» (2:1).

«Унион» здорово играл от обороны. Они значительно усложняли нам задачу.

Мы практически ничего не позволили сопернику и при этом создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь начнем извлекать больше голов из большого количества моментов.

Мы заняли место, которое заслуживали», – приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

  • Благодаря победе мюнхенцы возглавили турнирную таблицу чемпионата Германии.
  • В 10-м туре «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» 2 ноября в 17:30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико
Комментарии (2)
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Bozigit
1572161512
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teodogat
1572298717
Теряли очки с середняками и вдруг смогли победить аутсайдера, скромненько в один мяч, а если б те еще свой первый пенальти реализовали, то смогли бы победить? Большой вопрос. А у Ковача все в порядке, хотя слепой разве не видит, что ни хрена там не в порядке, Ковач не тянет совсем.
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