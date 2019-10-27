Ковач – о лидерстве «Баварии»: «Мы заняли место, которое заслуживали»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился впечатлениями от победы над «Унионом» (2:1).

«Унион» здорово играл от обороны. Они значительно усложняли нам задачу.

Мы практически ничего не позволили сопернику и при этом создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь начнем извлекать больше голов из большого количества моментов.

Мы заняли место, которое заслуживали», – приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».