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    Ковач – о лидерстве «Баварии»: «Мы заняли место, которое заслуживали»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился впечатлениями от победы над «Унионом» (2:1).

    «Унион» здорово играл от обороны. Они значительно усложняли нам задачу.

    Мы практически ничего не позволили сопернику и при этом создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь начнем извлекать больше голов из большого количества моментов.

    Мы заняли место, которое заслуживали», – приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

    • Благодаря победе мюнхенцы возглавили турнирную таблицу чемпионата Германии.
    • В 10-м туре «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» 2 ноября в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    27.10.2019 06:35
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