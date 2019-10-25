«Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Трабзонспором»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видеоролик, в котором показаны эмоции игроков после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Раздевалка «быков» после победы в Трабзоне, или откуда взялось черноморское полотенце», – говорится в описании к ролику.

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» со счетом 2:0.

Это первая победа команды в текущем розыгрыше ЛЕ.

Южане поднялись на третье место в своей группе.

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