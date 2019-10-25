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  • «Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Трабзонспором»

«Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Трабзонспором»

25 октября 2019, 13:34
4

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видеоролик, в котором показаны эмоции игроков после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Раздевалка «быков» после победы в Трабзоне, или откуда взялось черноморское полотенце», – говорится в описании к ролику.

  • «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» со счетом 2:0.
  • Это первая победа команды в текущем розыгрыше ЛЕ.
  • Южане поднялись на третье место в своей группе.

Мы много критиковали Берга. Оказывается, он в хорошей форме

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Лига Европы Трабзонспор Краснодар
Комментарии (4)
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Elisey13
1572002088
Молодцы!
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Fandorine
1572004998
Почему ЦСКА не показывает видео из раздевалки после поражения? В студию!!! Ну, хотя бы видео из раздевалки Ференцвароша...
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Бугимен
1572023918
МОЛОДЦЫ БЫКИ!!!!!
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