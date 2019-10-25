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    «Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Трабзонспором»

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видеоролик, в котором показаны эмоции игроков после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

    «Раздевалка «быков» после победы в Трабзоне, или откуда взялось черноморское полотенце», – говорится в описании к ролику.

    • «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» со счетом 2:0.
    • Это первая победа команды в текущем розыгрыше ЛЕ.
    • Южане поднялись на третье место в своей группе.

    Мы много критиковали Берга. Оказывается, он в хорошей форме

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    25.10.2019 13:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 октября 2019, 20:18

      МОЛОДЦЫ БЫКИ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 25 октября 2019, 15:03

      Почему ЦСКА не показывает видео из раздевалки после поражения? В студию!!!
      Ну, хотя бы видео из раздевалки Ференцвароша...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Fandorine 25 октября 2019, 16:59

      Да там просто опять наверное бутсы летали...

      2
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 25 октября 2019, 14:14

      Молодцы!

      2
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