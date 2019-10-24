«Ференцварош» выиграл в еврокубковой группе впервые за 15 лет

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

Для венгерской команды это первая победа в еврокубковой группе за последние 15 лет.

До этого «Ференцварош» в последний раз выигрывал на групповом этапе еврокубков 16 декабря 2004 года. Тогда в Кубке УЕФА в гостях был обыгран «Хартс» (1:0).

После сезона-2004/2005 будапештский клуб ни разу не пробивался в групповой раунд еврокубковых турниров.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?