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  • «Ференцварош» выиграл в еврокубковой группе впервые за 15 лет

«Ференцварош» выиграл в еврокубковой группе впервые за 15 лет

24 октября 2019, 22:33
9

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

Для венгерской команды это первая победа в еврокубковой группе за последние 15 лет.

До этого «Ференцварош» в последний раз выигрывал на групповом этапе еврокубков 16 декабря 2004 года. Тогда в Кубке УЕФА в гостях был обыгран «Хартс» (1:0).

После сезона-2004/2005 будапештский клуб ни разу не пробивался в групповой раунд еврокубковых турниров.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

Источник: Sports.ru
Лига Европы ЦСКА Ференцварош
Комментарии (9)
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ola1a
1571946533
просто нет слов, я их название даже до сих пор запомнить не могу
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paracetamol
1571946700
Нашел мальчиков для битья.
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tushkanlz
1571947238
одним словом - "румыны"...А какая разница?...
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ufos73
1571949872
До плинтуса еще высоко! )))))
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GoLenaStop
1571953238
Хороший результат! Это ведь не пятихатку разменять!.. Ха!
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diadushka
1572007726
Игорьку не привыкать обновлять рекорды!
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