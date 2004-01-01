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    «Ференцварош» выиграл в еврокубковой группе впервые за 15 лет

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

    Для венгерской команды это первая победа в еврокубковой группе за последние 15 лет.

    До этого «Ференцварош» в последний раз выигрывал на групповом этапе еврокубков 16 декабря 2004 года. Тогда в Кубке УЕФА в гостях был обыгран «Хартс» (1:0).

    После сезона-2004/2005 будапештский клуб ни разу не пробивался в групповой раунд еврокубковых турниров.

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +146

      tushkanlz 23 минуты назад

      одним словом - "румыны"...А какая разница?...

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      Рейтинг: +3862

      paracetamol 32 минуты назад

      Нашел мальчиков для битья.

      0
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      Рейтинг: +25

      ola1a 34 минуты назад

      просто нет слов, я их название даже до сих пор запомнить не могу

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      Рейтинг: +4825

      ilichkadr > ola1a 29 минут назад

      Клуб является рекордсменом по количеству чемпионских титулов (29), по количеству завоёванных кубков страны (20), и является единственной венгерской командой, которая смогла выиграть престижный европейский трофей. В составе клуба всю свою карьеру провёл единственный венгерский обладатель «Золотого мяча» — Флориан Альберт.

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      Рейтинг: +11030

      Garrincha58 > ola1a 26 минут назад

      а сколько тебе лет эта команда одна из старейших в Европе они в 1975г играли в финале Кубка Кубков с Динамо К

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      Рейтинг: +1523

      koli4ka > ola1a 23 минуты назад

      уважаемый,чтобы писать отзыв на бомбардире сначала нужно мат.часть выучить,возможно название клуба,тренера...

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