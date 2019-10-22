Фигуристка Туктамышева: «Надеюсь, сборная России выйдет в четвертьфинал или даже полуфинал Евро-2020»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

«Прежде чем сказать о предстоящем Евро-2020, хочу отметить, что болею за клуб, который выступает в нашем городе. Многие мои друзья болели за него, а я ведь из Питера и тоже потихоньку стала переживать. Мы начали дружить с игроками, и с тех пор я вообще всей душой за сине-бело-голубых.

Уверена, что Петербург блестяще справится с проведением матчей чемпионата Европы. У нашего города уже есть достаточный опыт: здесь не только проходили матчи чемпионата мира по футболу, который был признан лучшим в истории, но и игры Лиги чемпионов.

Мы очень гостеприимны, любим и умеем делать все, чтобы приятно удивить приезжающих к нам болельщиков. Надеюсь, что сборная России добьется такого же успеха, как на чемпионате мира. Надеюсь, что наша любовь и поддержка придадут команде силы, и футболисты выйдут в четвертьфинал или даже полуфинал. Мне бы очень этого хотелось», – сказала Туктамышева.