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  • Фигуристка Туктамышева: «Надеюсь, сборная России выйдет в четвертьфинал или даже полуфинал Евро-2020»

Фигуристка Туктамышева: «Надеюсь, сборная России выйдет в четвертьфинал или даже полуфинал Евро-2020»

22 октября 2019, 14:55
6

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

«Прежде чем сказать о предстоящем Евро-2020, хочу отметить, что болею за клуб, который выступает в нашем городе. Многие мои друзья болели за него, а я ведь из Питера и тоже потихоньку стала переживать. Мы начали дружить с игроками, и с тех пор я вообще всей душой за сине-бело-голубых.

Уверена, что Петербург блестяще справится с проведением матчей чемпионата Европы. У нашего города уже есть достаточный опыт: здесь не только проходили матчи чемпионата мира по футболу, который был признан лучшим в истории, но и игры Лиги чемпионов.

Мы очень гостеприимны, любим и умеем делать все, чтобы приятно удивить приезжающих к нам болельщиков. Надеюсь, что сборная России добьется такого же успеха, как на чемпионате мира. Надеюсь, что наша любовь и поддержка придадут команде силы, и футболисты выйдут в четвертьфинал или даже полуфинал. Мне бы очень этого хотелось», – сказала Туктамышева.

  • После победы над Кипром (5:0) Россия досрочно вышла на Евро-2020.
  • Лучший результат сборной на чемпионатах Европы – третье место в 2008 году.
  • Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где уступила Хорватии.

Источник: сайт оргкомитета Евро-2020 в Петербурге
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия
Комментарии (6)
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DeStar
1571754064
Посмотрим, матчи в отборе особо не смотрел, все же я белорус а смотреть, а смотри матчи сб. России могут только свои болелы( да, смотреть матчи сборной Беларуси можно только за деньги, или из-за ставки в стиле - беларусь не забьёт в ближайших 10 матчах). Короче, к чему вел) посмотрим, силы оценивать нужно трезво -все зависит от соперников, при всем уважении, кипр, сан марино, шотландия да и казахи... это уровень даже не средний, это где-то все ближе к концу, это как сборная беларуси)условная босния или исландия на голову сильнее каждой из них, так что россии, как и бельгии, повезло, что в группе только 2 команды, остальное пыль. Пусть хоть из группы выйдет Россия, желаю удачи и успехов, может дзюба затащит, или фернандеш будет фланги сминать)
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FanatSerj
1571756937
Сначала надо жеребьёвку посмотреть, потом уже о выходе из группы гадать, если научимся стабильно из группы выходить это будет уже большой прогресс.
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exreporter
1571808110
Их футбол мало интересует. Люди праздника хотят. Одни. Другие хотят эйфорические ток-шоу. Чтобы взахлеб все. Эти люди часто фамилий игроков не знают, а то и правил.
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Plyash
1571851757
Надежда умирает последней, не так ли, госпожа Туктамышева? А состав группы на Евро однозначно посильнее будет,чем наЧМ-18.
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Nesterenko
1571898711
Если сегодняшний костяк доживет до лета, то при хорошей подготовке можно и пободаться за 1/4.
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