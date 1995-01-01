Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Фигуристка Туктамышева: «Надеюсь, сборная России выйдет в четвертьфинал или даже полуфинал Евро-2020»

    Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

    «Прежде чем сказать о предстоящем Евро-2020, хочу отметить, что болею за клуб, который выступает в нашем городе. Многие мои друзья болели за него, а я ведь из Питера и тоже потихоньку стала переживать. Мы начали дружить с игроками, и с тех пор я вообще всей душой за сине-бело-голубых.

    Уверена, что Петербург блестяще справится с проведением матчей чемпионата Европы. У нашего города уже есть достаточный опыт: здесь не только проходили матчи чемпионата мира по футболу, который был признан лучшим в истории, но и игры Лиги чемпионов.

    Мы очень гостеприимны, любим и умеем делать все, чтобы приятно удивить приезжающих к нам болельщиков. Надеюсь, что сборная России добьется такого же успеха, как на чемпионате мира. Надеюсь, что наша любовь и поддержка придадут команде силы, и футболисты выйдут в четвертьфинал или даже полуфинал. Мне бы очень этого хотелось», – сказала Туктамышева.

    • После победы над Кипром (5:0) Россия досрочно вышла на Евро-2020.
    • Лучший результат сборной на чемпионатах Европы – третье место в 2008 году.
    • Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где уступила Хорватии.

    Источник: сайт оргкомитета Евро-2020 в Петербурге

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74166
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru