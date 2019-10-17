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    Павлюченко: «Если «Спартак» не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы, как при предыдущих тренерах»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

    «Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти, и ее надо вытаскивать и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что «Спартак» не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть.

    Команде нужно, чтобы она 3-4 матча выиграла и получила правильный эмоциональный заряд, это очень важно. Если же не выиграет, то будут такие же проблемы, которые были при предыдущих тренерах, это Россия – это «Спартак». Сложно быть главным тренером «Спартака», тут все по-другому, болельщики, менталитет.

    Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца — слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение. Есть хорошие футболисты, но некоторые футболисты не соответствуют уровню «Спартака», они не смогут вытянуть команду в Лигу чемпионов и сделать ее чемпионом.

    Я не говорю, что они плохие футболисты, посмотрим, в любом случае, когда приходит новый тренер, это влияет в эмоциональном плане. Надо подождать 3-4 матча, надеюсь, команда и игроки раскроются по-новому в лучшем качестве», – сказал Павлюченко.

    • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
    • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
    • После 12 туров «Спартак» идет на 12-м месте в РПЛ с 14 очками.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20551

      oyabun 1 час назад

      Павлюченко сгущает краски. Не знаю намеренно или нет. Если уж Кононова Федун терпел год, хотя и по прошествии полугода всем более менее адекватным было уже всё ясно, то у Тедеско при любом развитии событий кредит доверия будет немалым. Ибо разгребать авгиевы конюшни, это труд для Героя. И тут либо пан либо пропал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3654

      APchelov 1 час назад

      Ну три-четыре матча Спартак, конечно, выиграет. Но больше вряд ли )

      -2
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      Рейтинг: +1883

      lordmrv > APchelov 1 час назад

      Оставлю свое ехидство на ваш скорый проигрыш)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18025

      VVM1964 2 часа назад

      Там уже будет зимний перерыв - а после него уже будет " другая история " .

      4
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      ...
      Рейтинг: +12614

      slavutiq70 > VVM1964 1 час назад

      Что то мне думается что у Тедеско всё получится,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +6357

      батог > slavutiq70 1 минуту назад

      Пока надеждою горим........

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