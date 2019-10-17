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  • Павлюченко: «Если «Спартак» не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы, как при предыдущих тренерах»

Павлюченко: «Если «Спартак» не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы, как при предыдущих тренерах»

17 октября 2019, 18:37
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

«Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти, и ее надо вытаскивать и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что «Спартак» не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть.

Команде нужно, чтобы она 3-4 матча выиграла и получила правильный эмоциональный заряд, это очень важно. Если же не выиграет, то будут такие же проблемы, которые были при предыдущих тренерах, это Россия – это «Спартак». Сложно быть главным тренером «Спартака», тут все по-другому, болельщики, менталитет.

Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца — слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение. Есть хорошие футболисты, но некоторые футболисты не соответствуют уровню «Спартака», они не смогут вытянуть команду в Лигу чемпионов и сделать ее чемпионом.

Я не говорю, что они плохие футболисты, посмотрим, в любом случае, когда приходит новый тренер, это влияет в эмоциональном плане. Надо подождать 3-4 матча, надеюсь, команда и игроки раскроются по-новому в лучшем качестве», – сказал Павлюченко.

  • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
  • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
  • После 12 туров «Спартак» идет на 12-м месте в РПЛ с 14 очками.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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VVM1964
1571327270
Там уже будет зимний перерыв - а после него уже будет " другая история " .
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APchelov
1571329989
Ну три-четыре матча Спартак, конечно, выиграет. Но больше вряд ли )
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oyabun
1571331090
Павлюченко сгущает краски. Не знаю намеренно или нет. Если уж Кононова Федун терпел год, хотя и по прошествии полугода всем более менее адекватным было уже всё ясно, то у Тедеско при любом развитии событий кредит доверия будет немалым. Ибо разгребать авгиевы конюшни, это труд для Героя. И тут либо пан либо пропал.
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