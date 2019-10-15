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  • Уткин: «Аршавин был говнюк. Но он действительно творил игру»

Уткин: «Аршавин был говнюк. Но он действительно творил игру»

15 октября 2019, 16:47
35

Журналист и блогер Василий Уткин сравнил форварда сборной России Артема Дзюбу с экс-нападающим национальной команды Андреем Аршавиным.

«Если говорить о футболисте, который является лидером [сборной России] вообще… Ну как можно сравнить Дзюбу и Аршавина, например? Аршавин был говнюк, но это был очень разносторонний футболист. Совсем другая история. Аршавин действительно творил игру», – сказал журналист в своей программе «Радио Уткин» в YouTube.

  • Дзюба провел за сборную России 40 матчей, забил 24 гола и отдал 13 ассистов.
  • Аршавин сыграл за национальную команду 76 матчей, забил 17 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (35)
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vladimir-7
1571148879
Аршавин был футболист с большой буквы и сравнивать его с Дзюбой, ну просто, невозможно. Андрей творил голы, а от Артема, как от бревна отлетает, но бывает и в ворота.
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mamba9090909
1571149063
Почему был? Вот гением футбола он действительно БЫЛ. А как человек, он каким был, таким и остался. И к футболу это не относится.
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Plyash
1571151568
Не надо сравнивать Аршавина с Дзюбой.Это совершенно разные спортсмены и по физике и по манере игры. Но одно их объединяет.Андрей в своё время очень много сделал для нашего футбола хорошего, а Артём в наше время делает тоже самое.Спасибо им за это. Ну а говнюк,это Вася,разумеется. Однозначно.
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VVM1964
1571152039
" Великие умы обсуждают идеи Средние умы обсуждают события Мелкие умы обсуждают людей " )))
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FanatSerj
1571152118
Уткин был говнюк, просто толстый вечно недовольный говнюк, даже возможно импотент, тут я бы Канделаки доверился, она в этих темах спец )))
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portero
1571152216
ну ппц всё звезды не подарки, Шава звезда наша, играл хорошо , только физики чуток не хватало, а так супер! у Дзюбы физика и характер, с остальным плоховато, но приносит пользу тащит команду, такие игроки тоже нужны и даже очень.
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FCTB
1571152227
Вася пока всех грязью не обольет, не успокоится. Каждый день кого-то обсирает.
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giluxa1963
1571158270
не человек а ублюдок и зовут его Вааася как верблюда
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ААМ
1571158679
Если Аршавин - говнюк, то кто Уткин. Аршавин в своём деле мастер, что признаёт даже Уткин. А Уткин, как журналист - нуль, как футбольный комментатор - отрицательная величина
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Slon1
1571160781
У Васи видимо единственная отрада в жизни обосрать успешного человека, ибо зависть покоя не даёт.
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