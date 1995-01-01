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    Уткин: «Аршавин был говнюк. Но он действительно творил игру»

    Журналист и блогер Василий Уткин сравнил форварда сборной России Артема Дзюбу с экс-нападающим национальной команды Андреем Аршавиным.

    «Если говорить о футболисте, который является лидером [сборной России] вообще… Ну как можно сравнить Дзюбу и Аршавина, например? Аршавин был говнюк, но это был очень разносторонний футболист. Совсем другая история. Аршавин действительно творил игру», – сказал журналист в своей программе «Радио Уткин» в YouTube.

    • Дзюба провел за сборную России 40 матчей, забил 24 гола и отдал 13 ассистов.
    • Аршавин сыграл за национальную команду 76 матчей, забил 17 голов и отдал 18 результативных передач.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1653

      _Kesh_Suntar_ 3 минуты назад

      Аршавин - если мы не оправдали ваши ожидания, это ваши проблемы!

      0
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      Рейтинг: +297

      FCTB 4 минуты назад

      Вася пока всех грязью не обольет, не успокоится. Каждый день кого-то обсирает.

      0
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      Рейтинг: +33793

      portero 4 минуты назад

      ну ппц всё звезды не подарки, Шава звезда наша, играл хорошо , только физики чуток не хватало, а так супер!
      у Дзюбы физика и характер, с остальным плоховато, но приносит пользу тащит команду, такие игроки тоже нужны и даже очень.

      0
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      Рейтинг: +6255

      FanatSerj 6 минут назад

      Уткин был говнюк, просто толстый вечно недовольный говнюк, даже возможно импотент, тут я бы Канделаки доверился, она в этих темах спец )))

      0
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      Рейтинг: +17975

      VVM1964 7 минут назад

      " Великие умы обсуждают идеи
      Средние умы обсуждают события
      Мелкие умы обсуждают людей " )))

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      Рейтинг: +76

      tushkanlz 11 минут назад

      крякнуть и плюнуть "говнюк"ом - ради того,что бы не забыли о ещё большей куче дерьма?! зачем? ...это - чтобы помнили о Васе всегда..."творил игру" в эпоху В.Уткина

      1
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      Рейтинг: +356

      playsh 15 минут назад

      Не надо сравнивать Аршавина с Дзюбой.Это совершенно разные спортсмены и по физике и по манере игры.
      Но одно их объединяет.Андрей в своё время очень много сделал для нашего футбола хорошего, а Артём в наше время делает тоже самое.Спасибо им за это.
      Ну а говнюк,это Вася,разумеется.
      Однозначно.

      2
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      Рейтинг: +2106

      BlackMurder 34 минуты назад

      Вася Уткин жирный гей

      0
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      Рейтинг: +2106

      BlackMurder 34 минуты назад

      Вась, послушай матч Ротор - нижний Новгород) там мы про тебя кричали)

      1
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      Рейтинг: +10942

      Garrincha58 43 минуты назад

      Вася тот ещё го...юк,но как комментатор был не плох

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