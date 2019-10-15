Уткин: «Аршавин был говнюк. Но он действительно творил игру»

Журналист и блогер Василий Уткин сравнил форварда сборной России Артема Дзюбу с экс-нападающим национальной команды Андреем Аршавиным.
«Если говорить о футболисте, который является лидером [сборной России] вообще… Ну как можно сравнить Дзюбу и Аршавина, например? Аршавин был говнюк, но это был очень разносторонний футболист. Совсем другая история. Аршавин действительно творил игру», – сказал журналист в своей программе «Радио Уткин» в YouTube.
- Дзюба провел за сборную России 40 матчей, забил 24 гола и отдал 13 ассистов.
- Аршавин сыграл за национальную команду 76 матчей, забил 17 голов и отдал 18 результативных передач.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина