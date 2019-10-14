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  • Цорн: «Пилипчук? У Тедеско не будет русского помощника в «Спартаке»

Цорн: «Пилипчук? У Тедеско не будет русского помощника в «Спартаке»

14 октября 2019, 19:21
8

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что в новом тренерском штабе во главе с Доменико Тедеско не будет русскоязычного помощника.

«Пилипчук — не тема этой пресс-конференции. Тедеско уже назвал свой тренерский штаб, и это он должен выбирать. На данный момент русского помощника не будет», – сказал Цорн, отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении Романа Пилипчука в «Спартак».

  • Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».
  • Последним местом работы украинского специалиста было минское «Динамо».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Пилипчук Роман Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (8)
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derrik2000
1571070254
Это, думаю, плохо, что Пилипчука не будет: как тренер-аналитик он очень хорош. Да и с русскоязычными игроками у него ранее складывались хорошие рабочие отношения.
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shurik45
1571070461
Это провал!
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ilichkadr
1571074381
Аrbeiten, arbeiten и noch einmal arbeiten!! Не представляю диалог с Мельгарехо и Понсе.
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Kollljan
1571075575
Жидовская морда не любит русских?
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paracetamol
1571079649
Конец свинарнику.!
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Диктор
1571082526
И это правильно.
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subbotaspartak
1571115599
Нихт ферштейн. Отмени лимит, в Спартаке русскоязычных вообще не будет. А как по немецки: Спартак Чемпион! Судья п...рас! Ни в Спартаке, ЦСКЕ, Динаме... никто не думает о болельщиках, о нас. Бабло, нефть, газ...
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zigbert
1571142255
Пилипчуку нужно возглавить какой нибудь коллектив и показать свои способности.
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