Цорн: «Пилипчук? У Тедеско не будет русского помощника в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что в новом тренерском штабе во главе с Доменико Тедеско не будет русскоязычного помощника.

«Пилипчук — не тема этой пресс-конференции. Тедеско уже назвал свой тренерский штаб, и это он должен выбирать. На данный момент русского помощника не будет», – сказал Цорн, отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении Романа Пилипчука в «Спартак».

Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».

в «Спартаке». Последним местом работы украинского специалиста было минское «Динамо».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

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