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    Цорн: «Пилипчук? У Тедеско не будет русского помощника в «Спартаке»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что в новом тренерском штабе во главе с Доменико Тедеско не будет русскоязычного помощника.

    «Пилипчук — не тема этой пресс-конференции. Тедеско уже назвал свой тренерский штаб, и это он должен выбирать. На данный момент русского помощника не будет», – сказал Цорн, отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении Романа Пилипчука в «Спартак».

    • Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».
    • Последним местом работы украинского специалиста было минское «Динамо».

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      shurik45 1 час назад

      Это провал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6146

      derrik2000 1 час назад

      Это, думаю, плохо, что Пилипчука не будет: как тренер-аналитик он очень хорош. Да и с русскоязычными игроками у него ранее складывались хорошие рабочие отношения.

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