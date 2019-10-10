Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возвращении в московский клуб.

«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.