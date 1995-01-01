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    Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

    Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возвращении в московский клуб.

    «Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.

    • Ранее журналист Василий Конов заявил, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового главного тренера клуба.
    • Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы и помог команде в 2017 году завоевать золотые медали чемпионата России.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1108

      rash1959 1 час назад

      Становится любопытно.
      Завтра огласят:
      Пилипчук -Гл. тр.
      Тедеско - пом. Гл. тренера.
      Вот такая загагулина.

      0
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      Рейтинг: +503

      Я - легенда 1 час назад

      Домой - это в Белоруссию/Беларусь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6272

      батог > Я - легенда 45 минут назад

      Пилипчук - хохол. В минском "Динамо" у него не срослось !

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