Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возвращении в московский клуб.
«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.
- Ранее журналист Василий Конов заявил, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового главного тренера клуба.
- Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы и помог команде в 2017 году завоевать золотые медали чемпионата России.
Источник: «Бизнес Online»