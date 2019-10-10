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  • Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

Пилипчук: «Я действительно был в офисе «Спартака». Но у меня нет контракта с клубом»

10 октября 2019, 17:12
5

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возвращении в московский клуб.

«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.

  • Ранее журналист Василий Конов заявил, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового главного тренера клуба.
  • Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы и помог команде в 2017 году завоевать золотые медали чемпионата России.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Пилипчук Роман
Комментарии (5)
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Я - легенда
1570718068
Домой - это в Белоруссию/Беларусь?
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rash1959
1570718488
Становится любопытно. Завтра огласят: Пилипчук -Гл. тр. Тедеско - пом. Гл. тренера. Вот такая загагулина.
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JTherry
1570727901
он улетел... но обещал вернуться... а может, не надо?
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Sky Spartak
1570732545
Ну и ЗАЧЕМ ?!?!?!?!?!??!
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