Конов: «Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера»

Единожды предавший....
Поговорки не врут, и как правило обоснованы.
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вновь подписал контракт с московским клубом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
«Роман Пилипчук вернулся в Спартак и подписал контракт с клубом. Экс-помощник Массимо Карреры, при определeнных условиях, может войти в штаб нового тренера», – написал Конов.
- Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы.
- С февраля по май этого года Пилипчук работал главным тренером минского «Динамо».
- Под его руководством «Динамо» провело 14 матчей, шесть из которых выиграла, два свела к ничьей, а пять проиграла.