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    Конов: «Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера»

    Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вновь подписал контракт с московским клубом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

    «Роман Пилипчук вернулся в Спартак и подписал контракт с клубом. Экс-помощник Массимо Карреры, при определeнных условиях, может войти в штаб нового тренера», – написал Конов.

    • Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы.
    • С февраля по май этого года Пилипчук работал главным тренером минского «Динамо».
    • Под его руководством «Динамо» провело 14 матчей, шесть из которых выиграла, два свела к ничьей, а пять проиграла.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    09.10.2019 23:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4171

      ivany4 3 минуты назад

      Единожды предавший....
      Поговорки не врут, и как правило обоснованы.

      0
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      Рейтинг: +893

      serhio80 35 минут назад

      Хм, так то работал Пилипенко хорошо, но если с ним подписывают контракт, то его кандидатура должна быть согласована с новым главным тренером. При определенных условиях может войти в штаб нового тренера как то сомнительно для подписания договора

      0
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      Рейтинг: +1897

      Ruryu 1 час назад

      А.вот за каким иксом,его подписали?

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