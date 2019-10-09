Конов: «Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вновь подписал контракт с московским клубом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

«Роман Пилипчук вернулся в Спартак и подписал контракт с клубом. Экс-помощник Массимо Карреры, при определeнных условиях, может войти в штаб нового тренера», – написал Конов.