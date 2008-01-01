Тедеско: «Для меня большая честь быть частью такой команды, как «Спартак». Команды с такой историей и традициями»

Как под копирку каждый игрок врач тренер уборщик трындят одно и то же
Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение в московский клуб.
«Всем добрый вечер! Прежде всего, хочу извиниться за задержку, нужно было уладить некоторые формальности с «Шальке», моим бывшим клубом. Для меня большая честь быть частью такой команды как «Спартак», команды с такой историей и традициями. У меня сейчас интересный период, я знакомлюсь с командой, и это ощущения мне очень нравится», – сказал Тедеско на пресс-конференции.
- «Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером в понедельник вечером.
- Презентация Тедеско задержалась на час.
Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»