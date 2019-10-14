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  • Тедеско: «Для меня большая честь быть частью такой команды, как «Спартак». Команды с такой историей и традициями»

Тедеско: «Для меня большая честь быть частью такой команды, как «Спартак». Команды с такой историей и традициями»

14 октября 2019, 18:17
6

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение в московский клуб.

«Всем добрый вечер! Прежде всего, хочу извиниться за задержку, нужно было уладить некоторые формальности с «Шальке», моим бывшим клубом. Для меня большая честь быть частью такой команды как «Спартак», команды с такой историей и традициями. У меня сейчас интересный период, я знакомлюсь с командой, и это ощущения мне очень нравится», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером в понедельник вечером.
  • Презентация Тедеско задержалась на час.

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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Пельш 1
1571067122
Всегда с этих слов начинается приход нового тренера и чем всё заканчивается нам уже известно. Когда то надо менять вещи! Может наступил тот самый момент перемен?
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Сильвербой
1571067332
Вот не знаю, насчет Кононова у меня были сразу негативные эмоции, это заведомо был провал! А тут, почему-то, немного другое чувство, может и получится!!!
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Plyash
1571067602
"Большая честь быть частью команды".Похоже на дежурные слова.Дай бог я ошибаюсь,но совершенно чужой и неизвестный персонаж.Чего гадать,посмотрим. Остаётся только пожелать удачи. Благослови тебя господи, Спартак.
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все_будет_AUDI
1571068293
Как под копирку каждый игрок врач тренер уборщик трындят одно и то же
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Вальдемар IV
1571085731
я уже провонял вашими традициями(с)
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