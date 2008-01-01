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    Тедеско: «Для меня большая честь быть частью такой команды, как «Спартак». Команды с такой историей и традициями»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение в московский клуб.

    «Всем добрый вечер! Прежде всего, хочу извиниться за задержку, нужно было уладить некоторые формальности с «Шальке», моим бывшим клубом. Для меня большая честь быть частью такой команды как «Спартак», команды с такой историей и традициями. У меня сейчас интересный период, я знакомлюсь с командой, и это ощущения мне очень нравится», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером в понедельник вечером.
    • Презентация Тедеско задержалась на час.

    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1784

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Как под копирку каждый игрок врач тренер уборщик трындят одно и то же

      0
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    • ...
      Рейтинг: +315

      playsh 1 час назад

      "Большая честь быть частью команды".Похоже на дежурные слова.Дай бог я ошибаюсь,но совершенно чужой и неизвестный персонаж.Чего гадать,посмотрим.
      Остаётся только пожелать удачи.
      Благослови тебя господи, Спартак.

      0
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      Рейтинг: +5421

      Сильвербой 1 час назад

      Вот не знаю, насчет Кононова у меня были сразу негативные эмоции, это заведомо был провал! А тут, почему-то, немного другое чувство, может и получится!!!

      1
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      Рейтинг: +357

      Пельш 1 1 час назад

      Всегда с этих слов начинается приход нового тренера и чем всё заканчивается нам уже известно. Когда то надо менять вещи! Может наступил тот самый момент перемен?

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