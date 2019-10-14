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Глушаков пожелал Тедеско удачи

14 октября 2019, 17:09
11

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал Доменико Тедеско удачи в московской команде.

«Удачи!» – написал Глушаков в твиттере в ответ на видео-анонс, сделанный болельщиками.

  • В понедельник состоится официальная презентация Тедеско.
  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
  • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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bset
1571062242
Где вы "Тедеско" увидели в его комментарии? Может он клубу удачи пожелал
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Lester84
1571062779
Лайк поставил?
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Джой
1571063210
Вы бы еще к костюм Джокера его одели
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paracetamol
1571064543
Глушак - очень благожелательный человек, а все его ругают!
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uS_Number oNe
1571064953
Классное видео )))
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Dizgen
1571073296
гори в аду иуда!!!
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AtticusFinch1
1571076139
А повар стих уже написал?
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