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    Глушаков пожелал Тедеско удачи

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал Доменико Тедеско удачи в московской команде.

    «Удачи!» – написал Глушаков в твиттере в ответ на видео-анонс, сделанный болельщиками.

    • В понедельник состоится официальная презентация Тедеско.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
    • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

    Источник: твиттер Дениса Глушакова

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +312

      uS_Number oNe 12 минут назад

      Классное видео )))

      0
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      Рейтинг: +3694

      paracetamol 19 минут назад

      Глушак - очень благожелательный человек, а все его ругают!

      1
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      Рейтинг: +917

      Джой 41 минуту назад

      Вы бы еще к костюм Джокера его одели

      0
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      Рейтинг: +4095

      Lester84 48 минут назад

      Лайк поставил?

      0
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      Рейтинг: +11949

      bset 57 минут назад

      Где вы "Тедеско" увидели в его комментарии? Может он клубу удачи пожелал

      1
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      Рейтинг: +1628

      Евгений Агеев > bset 50 минут назад

      Зачем комментарий если на видео лицо Тедеско))

      2
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      Рейтинг: +9934

      vladimir-7 > Евгений Агеев 37 минут назад

      А Тедеско еврей или папа римский?

      0
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