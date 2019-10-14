Глушаков пожелал Тедеско удачи

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал Доменико Тедеско удачи в московской команде.
«Удачи!» – написал Глушаков в твиттере в ответ на видео-анонс, сделанный болельщиками.
- В понедельник состоится официальная презентация Тедеско.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
- До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Дениса Глушакова