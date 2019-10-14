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  • УЕФА – о возможной отмене финала ЛЧ в Стамбуле: «Преждевременно говорить о санкциях на таком уровне»

УЕФА – о возможной отмене финала ЛЧ в Стамбуле: «Преждевременно говорить о санкциях на таком уровне»

14 октября 2019, 14:41
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Вице-президент УЕФА Микеле Ува высказался о возможном лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов-2019/20.

«Отмена права на проведение финала является серьезным шагом. Считаю, что сейчас нет даже условий для начала подобной дискуссии. Исполнительный комитет нашей организации проанализирует ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», – сказал Ува.

Финал ЛЧ запланирован на 30 мая 2020 года. Матч должен принять «Олимпийский стадион» в Стамбуле.

  • Ранее сообщалось, что Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов из-за военной операции турецкой армии в Сирии.
  • 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук.

Источник: ANSA
Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (3)
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Олег1204
1571053579
Надо лешить, обязательно!
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Cules2013
1571070592
«Источник мира»... какие названия-то для банального убийства людей...
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