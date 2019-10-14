УЕФА – о возможной отмене финала ЛЧ в Стамбуле: «Преждевременно говорить о санкциях на таком уровне»

Вице-президент УЕФА Микеле Ува высказался о возможном лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов-2019/20.
«Отмена права на проведение финала является серьезным шагом. Считаю, что сейчас нет даже условий для начала подобной дискуссии. Исполнительный комитет нашей организации проанализирует ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», – сказал Ува.
Финал ЛЧ запланирован на 30 мая 2020 года. Матч должен принять «Олимпийский стадион» в Стамбуле.
- Ранее сообщалось, что Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов из-за военной операции турецкой армии в Сирии.
- 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук.
Источник: ANSA