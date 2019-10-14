УЕФА – о возможной отмене финала ЛЧ в Стамбуле: «Преждевременно говорить о санкциях на таком уровне»

Вице-президент УЕФА Микеле Ува высказался о возможном лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов-2019/20.

«Отмена права на проведение финала является серьезным шагом. Считаю, что сейчас нет даже условий для начала подобной дискуссии. Исполнительный комитет нашей организации проанализирует ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», – сказал Ува.

Финал ЛЧ запланирован на 30 мая 2020 года. Матч должен принять «Олимпийский стадион» в Стамбуле.