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    УЕФА – о возможной отмене финала ЛЧ в Стамбуле: «Преждевременно говорить о санкциях на таком уровне»

    Вице-президент УЕФА Микеле Ува высказался о возможном лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов-2019/20.

    «Отмена права на проведение финала является серьезным шагом. Считаю, что сейчас нет даже условий для начала подобной дискуссии. Исполнительный комитет нашей организации проанализирует ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», – сказал Ува.

    Финал ЛЧ запланирован на 30 мая 2020 года. Матч должен принять «Олимпийский стадион» в Стамбуле.

    • Ранее сообщалось, что Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов из-за военной операции турецкой армии в Сирии.
    • 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук.

    Источник: ANSA

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Олег1204 44 минуты назад

      Надо лешить, обязательно!

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