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  • Отбор Евро-2020. Германия в меньшинстве разгромила Эстонию, Уэльс сыграл вничью с Хорватией – у гостей отличился Влашич

Отбор Евро-2020. Германия в меньшинстве разгромила Эстонию, Уэльс сыграл вничью с Хорватией – у гостей отличился Влашич

13 октября 2019, 23:45
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Состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020. В группе C играли сборные Эстонии и Германии. Немцы добились разгромной победы со счетом 0:3, играя с 14-й минуты вдесятером после удаления Эмре Джана.

В группе E встречались команды Уэльса и Хорватии. На гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича точным ударом в составе хозяев ответил нападающий «Реала» Гарет Бэйл.

Отбор Евро-2020. Группа C. 8-й тур

Эстония – Германия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 52; 0:2 – Гюндоган, 58; 0:3 – Вернер, 71.

Удаление: нет – Джан, 14.

Отбор Евро-2020. Группа Е. 8-й тур

Уэльс – Хорватия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 9; 1:1 – Бэйл, 45.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Германия Эстония Уэльс Хорватия
Комментарии (1)
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1571000608
вот с карликами Германии и в меньшинстве - ништяк, легко голов закатят на разгром, вот как-то так...))
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