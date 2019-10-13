Отбор Евро-2020. Германия в меньшинстве разгромила Эстонию, Уэльс сыграл вничью с Хорватией – у гостей отличился Влашич

Состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020. В группе C играли сборные Эстонии и Германии. Немцы добились разгромной победы со счетом 0:3, играя с 14-й минуты вдесятером после удаления Эмре Джана.

В группе E встречались команды Уэльса и Хорватии. На гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича точным ударом в составе хозяев ответил нападающий «Реала» Гарет Бэйл.

Отбор Евро-2020. Группа C. 8-й тур

Эстония – Германия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 52; 0:2 – Гюндоган, 58; 0:3 – Вернер, 71.

Удаление: нет – Джан, 14.

Отбор Евро-2020. Группа Е. 8-й тур

Уэльс – Хорватия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 9; 1:1 – Бэйл, 45.

Календарь отбора Евро-2020

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