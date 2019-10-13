«Мутко против»: на матч Кипр – Россия отправились лица, участвовавшие в беспорядках на Евро-2016

Спецслужбам России пришлось провести работу перед матчем восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Органы получили информацию, что на игру отправились участники беспорядков на Евро-2016.
«Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, вылетающих на Кипр. Спецслужбы предупредили сотрудников мвд, что на матч полетят около 2000 болельщиков, среди которых будут и те, кто принимал участие в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016.
Особое внимание было уделено вчерашнему рейсу на Ларнаку из Внуково – с некоторыми летевшими на нем фанатами даже проводились «профилактические беседы». – информирует телеграм-канал «Мутко против».
- Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.
- После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
- Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»