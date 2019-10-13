«Мутко против»: на матч Кипр – Россия отправились лица, участвовавшие в беспорядках на Евро-2016

Спецслужбам России пришлось провести работу перед матчем восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Органы получили информацию, что на игру отправились участники беспорядков на Евро-2016.

«Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, вылетающих на Кипр. Спецслужбы предупредили сотрудников мвд, что на матч полетят около 2000 болельщиков, среди которых будут и те, кто принимал участие в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016.

Особое внимание было уделено вчерашнему рейсу на Ларнаку из Внуково – с некоторыми летевшими на нем фанатами даже проводились «профилактические беседы». – информирует телеграм-канал «Мутко против».