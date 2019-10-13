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  • «Мутко против»: на матч Кипр – Россия отправились лица, участвовавшие в беспорядках на Евро-2016

«Мутко против»: на матч Кипр – Россия отправились лица, участвовавшие в беспорядках на Евро-2016

13 октября 2019, 14:30
8

Спецслужбам России пришлось провести работу перед матчем восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Органы получили информацию, что на игру отправились участники беспорядков на Евро-2016.

«Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, вылетающих на Кипр. Спецслужбы предупредили сотрудников мвд, что на матч полетят около 2000 болельщиков, среди которых будут и те, кто принимал участие в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016.

Особое внимание было уделено вчерашнему рейсу на Ларнаку из Внуково – с некоторыми летевшими на нем фанатами даже проводились «профилактические беседы». – информирует телеграм-канал «Мутко против».

  • Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.
  • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия
Комментарии (8)
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Parham
1570967177
Ну исправте! Ещё не наступившем Евро-2020!
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paracetamol
1570971604
Посадить их наккуй на 15 суток в целях профилактики!
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Red-Green_fan
1570972235
После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10).
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84aivengo
1570976724
с киприотами нам что делить ? я понимаю,если англосаксов приласкать...
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sochi-2013
1570976873
В принципе они наглосаксам в ответку прописали. " На злых людей мы тоже злые"!
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С-Пб on-line
1570990875
***** нимагу))ху лиганы цены на бензин поднимают каждую неделю
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