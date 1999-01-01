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    «Мутко против»: на матч Кипр – Россия отправились лица, участвовавшие в беспорядках на Евро-2016

    Спецслужбам России пришлось провести работу перед матчем восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. Органы получили информацию, что на игру отправились участники беспорядков на Евро-2016.

    «Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, вылетающих на Кипр. Спецслужбы предупредили сотрудников мвд, что на матч полетят около 2000 болельщиков, среди которых будут и те, кто принимал участие в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016.

    Особое внимание было уделено вчерашнему рейсу на Ларнаку из Внуково – с некоторыми летевшими на нем фанатами даже проводились «профилактические беседы». – информирует телеграм-канал «Мутко против».

    • Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.
    • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1007

      Genz 3 минуты назад

      С киприотами на улицах хулиганы драться не будут . Во Франции дрались с англичанами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1482

      Parham 10 минут назад

      Ну исправте! Ещё не наступившем Евро-2020!

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