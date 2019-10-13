Сборная Италии впервые с 1938 года выиграла восемь матчей подряд

В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома победила Грецию (2:0) и гарантировала себе путевку в финальный раунд. Этот выигрыш стал для команды Роберто Манчини восьмым подряд.

Последний раз итальянцы побеждали в восьми играх подряд в 1938 году под руководством Витторио Поццо. Тогда серия длилась девять встреч.