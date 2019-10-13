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  • Сборная Италии впервые с 1938 года выиграла восемь матчей подряд

Сборная Италии впервые с 1938 года выиграла восемь матчей подряд

13 октября 2019, 01:48
5

В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома победила Грецию (2:0) и гарантировала себе путевку в финальный раунд. Этот выигрыш стал для команды Роберто Манчини восьмым подряд.

Последний раз итальянцы побеждали в восьми играх подряд в 1938 году под руководством Витторио Поццо. Тогда серия длилась девять встреч.

  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
  • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
  • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Италия Греция
Комментарии (5)
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lek!
1570927870
Не сказал бы , что Италия так сильна , или она показывает не вероятную игру . Как мне кажется Группа проходная . Манчини не тренер сборной , смотрел несколько матчей Италии после того как он возглавил , очень скучная игра .
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MaxRnD
1570953400
Карась мог бы руку и не замечать, так как итальянцам в предыдущей игре с Арменией судьи и так не кисло помогли
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Cules2013
1570959887
История ЧЕ показывает, что игра в отборе и игра в финальной стадии ЧЕ - это разные вещи. Сейчас Италия играет на результат, но грозным соперником она явно не выглядит, а Манчини никогда не славился тем, что он крутой тактик и стратег. Поэтому не удивлюсь, если Италия на ЧЕ даже из группы не выйдет. Пока радоваться абсолютно нечему. Вышли и вышли. Прошлые провалы - это не показатель, сборная Италии не должна гордиться такое мелочью, как выход в финальную часть ЧЕ и ЧМ - это должно быть само собой разумеющимся.
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