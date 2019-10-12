Манчини налепил жвачку на крышу скамейки запасных во время игры с Грецией

В эти минуты проходит матч седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Италии и Греции. В случае победы итальянцы могут гарантировать себе путевку в финальный турнир.

По ходу встречи с греками главный тренер итальянцев Роберто Манчини вынул изо рта жвачку и прилепил ее на крышу скамейки запасных. Видео доступно ниже.

Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

Итальянцы в отборочном цикле не потеряли еще ни одного очка.

Сборная Италии предыдущий отбор – на ЧМ-2018 – не прошла.