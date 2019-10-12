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  • Манчини налепил жвачку на крышу скамейки запасных во время игры с Грецией

Манчини налепил жвачку на крышу скамейки запасных во время игры с Грецией

12 октября 2019, 23:15
6

В эти минуты проходит матч седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Италии и Греции. В случае победы итальянцы могут гарантировать себе путевку в финальный турнир.

По ходу встречи с греками главный тренер итальянцев Роберто Манчини вынул изо рта жвачку и прилепил ее на крышу скамейки запасных. Видео доступно ниже.

  • Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».
  • Итальянцы в отборочном цикле не потеряли еще ни одного очка.
  • Сборная Италии предыдущий отбор – на ЧМ-2018 – не прошла.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Virgin Media Sport
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Италия Греция Манчини Роберто
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1570913595
Ну это 3,13здец как важно
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general.lizyukov
1570915611
Фсьо, рОсстрелять )))) понахватался в бандитской столице России )))) семки-пЫво-четки- чОткий поцык )))
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portero
1570917572
вот почему итальянцы выиграли
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Olymp2
1570943181
Школа челси
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Санёк 17
1570950787
Шаманил значит)))
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Cules2013
1570960161
не, ну он что не человек?) хотя, понятно, что на камеру такое делать не лучшая идея. Хотя Лёва, который нюхал свои мудя, видимо никто в ближайшее время не переплюнет.
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