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  • «Для старта то, что нужно». Дмитрий Комбаров сыграл полицейского в фильме «Перевод с немецкого»

«Для старта то, что нужно». Дмитрий Комбаров сыграл полицейского в фильме «Перевод с немецкого»

11 октября 2019, 20:36
10

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. Футболист сыграл роль полицейского в фильме «Перевод с немецкого», который выйдет в прокат в следующем году.

«Мне всегда нравились советские военные фильмы. И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились и я сказал, что было бы классно, когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса.

Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидацию». Роль в фильме «Перевод с немецкого» у меня небольшая, но для старта то, что нужно», – полагает игрок.

  • Комбаров летом разорвал контракт со «Спартаком».
  • В текущем сезоне РПЛ защитник пропустил один матч.
  • «Крылья Советов» в таблице идут десятыми.

Источник: инстаграм kp_star_onlinekp
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Комбаров Дмитрий
Комментарии (10)
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absent32
1570816104
не ментовская у тебя физиономия Дима)))
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Mazai-NN
1570817711
Не полицейского а МИЛИЦИОНЕРА. Автор ДЯТЕЛ
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serhio80
1570819418
Он в советской форме, а полицейские у фрицев были
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Черкизовский Кот
1570820243
Разрешите представиться?! Сержант Навесов!
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Untitled-1
1570822495
дерьмово играть - не важно где!
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Lester84
1570825017
Ну не Винни Джонс из Комбарова получился, скажем честно
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Сенситив
1570828507
в кино, комбарик в полицаях смотрелся бы ништяк, ещё при немцах в полицаях дед его служил, вот как-то так...))
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