«Для старта то, что нужно». Дмитрий Комбаров сыграл полицейского в фильме «Перевод с немецкого»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. Футболист сыграл роль полицейского в фильме «Перевод с немецкого», который выйдет в прокат в следующем году.

«Мне всегда нравились советские военные фильмы. И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились и я сказал, что было бы классно, когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса.

Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидацию». Роль в фильме «Перевод с немецкого» у меня небольшая, но для старта то, что нужно», – полагает игрок.