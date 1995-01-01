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    «Для старта то, что нужно». Дмитрий Комбаров сыграл полицейского в фильме «Перевод с немецкого»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. Футболист сыграл роль полицейского в фильме «Перевод с немецкого», который выйдет в прокат в следующем году.

    «Мне всегда нравились советские военные фильмы. И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились и я сказал, что было бы классно, когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса.

    Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидацию». Роль в фильме «Перевод с немецкого» у меня небольшая, но для старта то, что нужно», – полагает игрок.

    • Комбаров летом разорвал контракт со «Спартаком».
    • В текущем сезоне РПЛ защитник пропустил один матч.
    • «Крылья Советов» в таблице идут десятыми.

    Источник: инстаграм kp_star_onlinekp

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4116

      ivan-football-fan 3 минуты назад

      Ален ДЕЛОН не пьёт одеколон...
      Слава Винни,Джонса покою не даёт?
      Так он.. и футболистом был ПОЛУЧШЕ!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2022

      Черкизовский Кот 4 минуты назад

      Разрешите представиться?! Сержант Навесов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +902

      serhio80 17 минут назад

      Он в советской форме, а полицейские у фрицев были

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4294

      Mazai-NN 46 минут назад

      Не полицейского а МИЛИЦИОНЕРА. Автор ДЯТЕЛ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1829

      absent32 1 час назад

      не ментовская у тебя физиономия Дима)))

      1
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