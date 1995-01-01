Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси, Роналду и Ибрагимович

В Ю. Америке как бы нет Сан-Марино, Люксембургов и т.п. И вообще арги не то, чтобы супер-забивная команда по стилю игры. Давно пора при подсчёте любого параметра вводить поправку на силу соперника и статус матча. А то сейчас мода пошла учитывать товарняки и голы всяким беспросветным аутсайдерам.
Для Золотой бутсы значит коэффициент ввести можно было, для остальных стат. показателей почему-то это прямо нереально сделать оказывается.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино забил 50-й гол за команду. Он это сделал быстрее, чем до аналогичного количества мячей за свои сборные добирались Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Лукаку достиг отметки в возрасте 26 лет. Златан Ибрагимович добрался до нее в 32 года, Месси – в 28, Роналду – в 29.
- Первый гол за сборную Бельгии Лукаку забил в 2010 году в Воронеже.
- Форвард выступает за «Интер».
- Бельгийцы в отборочном цикле не потеряли ни одного очка.