Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси, Роналду и Ибрагимович

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино забил 50-й гол за команду. Он это сделал быстрее, чем до аналогичного количества мячей за свои сборные добирались Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лукаку достиг отметки в возрасте 26 лет. Златан Ибрагимович добрался до нее в 32 года, Месси – в 28, Роналду – в 29.