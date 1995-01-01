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    Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси, Роналду и Ибрагимович

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино забил 50-й гол за команду. Он это сделал быстрее, чем до аналогичного количества мячей за свои сборные добирались Лионель Месси и Криштиану Роналду.

    Лукаку достиг отметки в возрасте 26 лет. Златан Ибрагимович добрался до нее в 32 года, Месси – в 28, Роналду – в 29.

    • Первый гол за сборную Бельгии Лукаку забил в 2010 году в Воронеже.
    • Форвард выступает за «Интер».
    • Бельгийцы в отборочном цикле не потеряли ни одного очка.

    Источник: Squawka Football

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8414

      Cules2013 41 минуту назад

      В Ю. Америке как бы нет Сан-Марино, Люксембургов и т.п. И вообще арги не то, чтобы супер-забивная команда по стилю игры. Давно пора при подсчёте любого параметра вводить поправку на силу соперника и статус матча. А то сейчас мода пошла учитывать товарняки и голы всяким беспросветным аутсайдерам.
      Для Золотой бутсы значит коэффициент ввести можно было, для остальных стат. показателей почему-то это прямо нереально сделать оказывается.

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      Рейтинг: +766

      GSmall 42 минуты назад

      А началось все с игры против России)

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