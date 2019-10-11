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  • Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси, Роналду и Ибрагимович

Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси, Роналду и Ибрагимович

11 октября 2019, 17:15
5

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино забил 50-й гол за команду. Он это сделал быстрее, чем до аналогичного количества мячей за свои сборные добирались Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лукаку достиг отметки в возрасте 26 лет. Златан Ибрагимович добрался до нее в 32 года, Месси – в 28, Роналду – в 29.

  • Первый гол за сборную Бельгии Лукаку забил в 2010 году в Воронеже.
  • Форвард выступает за «Интер».
  • Бельгийцы в отборочном цикле не потеряли ни одного очка.

Источник: Squawka Football
Бельгия. Про-Лига Италия. Серия А Бельгия Аргентина Интер Барселона Португалия Ювентус Швеция Лос-Анджелес Гэлакси Месси Лионель Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Лукаку Ромелу
Комментарии (5)
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GSmall
1570805588
А началось все с игры против России)
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Cules2013
1570805639
В Ю. Америке как бы нет Сан-Марино, Люксембургов и т.п. И вообще арги не то, чтобы супер-забивная команда по стилю игры. Давно пора при подсчёте любого параметра вводить поправку на силу соперника и статус матча. А то сейчас мода пошла учитывать товарняки и голы всяким беспросветным аутсайдерам. Для Золотой бутсы значит коэффициент ввести можно было, для остальных стат. показателей почему-то это прямо нереально сделать оказывается.
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talgatnurzhanov2006
1570853468
воронеж на всю жизнь.
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