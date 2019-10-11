Fotospor: кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби хочет видеть в турецком клубе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

По информации Fotospor, менеджер в случае избрания обещает купить россиянина. Для этого он готов привлечь свои связи в РФ.