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    Fotospor: кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

    Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби хочет видеть в турецком клубе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

    По информации Fotospor, менеджер в случае избрания обещает купить россиянина. Для этого он готов привлечь свои связи в РФ.

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 21,4 тысячи человек.

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    11.10.2019 13:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18046

      paracetamol 11 октября 2019, 20:49

      Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро. - Они что, рехнулись. КС его и за 20 не отдаст!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2019, 16:57

      Прямо как неймара купить. Он сам то знает кто такой моболев? В России то о нем узнали вчера, а завтра уже могут и забыть. Таких соболевых много было уже.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > Фан666 11 октября 2019, 17:48

      Ты, дурачок, коли сказал "Бэ", говори и "Мэ".
      Перечисли с десяток, хотя бы, соболевых. Которые за 12 матчей забивали бы 10 голов.
      Лично я ни одного, кроме более старшего Шомуродова не знаю.
      Так что, колись, дурачок.

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 11 октября 2019, 16:34

      В АПЛ защитников покупают по 70-80милионов а тут 2 миллиона предлагают жадины.

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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 11 октября 2019, 15:37

      Агенты резвятся вбросами..

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      Рейтинг: +12141

      BRO_football 11 октября 2019, 15:00

      Такая себе предвыборная кампания

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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 11 октября 2019, 14:43

      2 миллиона - это ни о чём. Какие вообще 2 миллиона??? Смехотень.

      А для Соболева можно придумать какую-нибудь фишку типа: "Хотя его фамилия и в честь Соболя, в ней явно угадывается и другое царственное животное - (Собо)Лев". А царь за малую сумму не продаётся.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2019, 14:05

      Не стоит недооценивать Соболева. Почему какие-то французы могут продавать вчерашних ноунеймов по 40 лямов, а в России это воспринимается как что-то чужеродное. Надо привыкать и уметь продавать едва выстреливших игроков за хорошие деньги, как это давно уже делает вся европа.

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      Рейтинг: +12426

      DeStar 11 октября 2019, 13:49

      так себе общения. Тем более в турции то явно о Соболеве никто и не знает, прикольно что прямо обещают купить такого игрока. не мбаппе) не какого марсиаля или депая) а млять соболева) или он не хочет чтобы его избрали?

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