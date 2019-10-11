Fotospor: кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби хочет видеть в турецком клубе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
По информации Fotospor, менеджер в случае избрания обещает купить россиянина. Для этого он готов привлечь свои связи в РФ.
- В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 13 матчах.
- Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему форварду со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Вольфсбурга» и дортмундской «Боруссии».
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: Fotospor
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