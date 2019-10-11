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  • Fotospor: кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

Fotospor: кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

11 октября 2019, 13:35
9

Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби хочет видеть в турецком клубе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

По информации Fotospor, менеджер в случае избрания обещает купить россиянина. Для этого он готов привлечь свои связи в РФ.

Источник: Fotospor

Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 21,4 тысячи человек.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (9)
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DeStar
1570790962
так себе общения. Тем более в турции то явно о Соболеве никто и не знает, прикольно что прямо обещают купить такого игрока. не мбаппе) не какого марсиаля или депая) а млять соболева) или он не хочет чтобы его избрали?
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ivanthebest
1570791922
Не стоит недооценивать Соболева. Почему какие-то французы могут продавать вчерашних ноунеймов по 40 лямов, а в России это воспринимается как что-то чужеродное. Надо привыкать и уметь продавать едва выстреливших игроков за хорошие деньги, как это давно уже делает вся европа.
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Я - легенда
1570794187
2 миллиона - это ни о чём. Какие вообще 2 миллиона??? Смехотень. А для Соболева можно придумать какую-нибудь фишку типа: "Хотя его фамилия и в честь Соболя, в ней явно угадывается и другое царственное животное - (Собо)Лев". А царь за малую сумму не продаётся.
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BRO_football
1570795230
Такая себе предвыборная кампания
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mihail200606
1570797432
Агенты резвятся вбросами..
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Frankfurt Am Main
1570800889
В АПЛ защитников покупают по 70-80милионов а тут 2 миллиона предлагают жадины.
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Фан666
1570802262
Прямо как неймара купить. Он сам то знает кто такой моболев? В России то о нем узнали вчера, а завтра уже могут и забыть. Таких соболевых много было уже.
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paracetamol
1570816185
Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро. - Они что, рехнулись. КС его и за 20 не отдаст!
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