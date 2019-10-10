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  • Чеферин: «Россия завоевала сердца футбольных фанатов во время ЧМ-2018. Европа без России – это не Европа»

Чеферин: «Россия завоевала сердца футбольных фанатов во время ЧМ-2018. Европа без России – это не Европа»

10 октября 2019, 15:53
10

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на отношение к России.

«Уверен, что Россия завоевала сердца футбольных фанатов со всего мира во время чемпионата мира 2018 года. После чемпионата мира Россия стала еще более открытой страной, страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне.

И изменилось восприятие России в мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое. В следующем году мы приедем в Россию с чемпионатом Европы, потом на финал Лиги чемпионов. Причина проста, почему мы это делаем.

Мы верим в Россию, в вашу страсть к спорту, к футболу, верим в готовность России проводить большие турниры и в ваш потенциал к развитию футбола. Европа – это не Европа без России», – сказал Чеферин на форуме «Россия – спортивная держава».

Ранее Чеферин выразил уверенность, что Россия проведет матчи Евро-2020 на высочайшем уровне.

  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.
  • На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Источник: «Р-Спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия
Комментарии (10)
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3a zenit
1570713158
ЧМ был шикарен без вопросов.
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Я - легенда
1570713400
Душевный мужик ))
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Фан666
1570717370
На фоне выступлений наших команд и отсутствия русских игроков нам остаётся только верить
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Cules2013
1570725321
О как запел... Бабло побеждает зло)
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subbotaspartak
1570731240
У каждого оргнизьма должны все органы быть: Уши, лёгкие и чем говорить. Интересно, а какую роль нам отведёт Европа?...
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