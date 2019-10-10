Чеферин: «Россия завоевала сердца футбольных фанатов во время ЧМ-2018. Европа без России – это не Европа»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на отношение к России.

«Уверен, что Россия завоевала сердца футбольных фанатов со всего мира во время чемпионата мира 2018 года. После чемпионата мира Россия стала еще более открытой страной, страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне.

И изменилось восприятие России в мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое. В следующем году мы приедем в Россию с чемпионатом Европы, потом на финал Лиги чемпионов. Причина проста, почему мы это делаем.

Мы верим в Россию, в вашу страсть к спорту, к футболу, верим в готовность России проводить большие турниры и в ваш потенциал к развитию футбола. Европа – это не Европа без России», – сказал Чеферин на форуме «Россия – спортивная держава».

Ранее Чеферин выразил уверенность, что Россия проведет матчи Евро-2020 на высочайшем уровне.