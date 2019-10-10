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    Чеферин: «Россия завоевала сердца футбольных фанатов во время ЧМ-2018. Европа без России – это не Европа»

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на отношение к России.

    «Уверен, что Россия завоевала сердца футбольных фанатов со всего мира во время чемпионата мира 2018 года. После чемпионата мира Россия стала еще более открытой страной, страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне.

    И изменилось восприятие России в мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое. В следующем году мы приедем в Россию с чемпионатом Европы, потом на финал Лиги чемпионов. Причина проста, почему мы это делаем.

    Мы верим в Россию, в вашу страсть к спорту, к футболу, верим в готовность России проводить большие турниры и в ваш потенциал к развитию футбола. Европа – это не Европа без России», – сказал Чеферин на форуме «Россия – спортивная держава».

    Ранее Чеферин выразил уверенность, что Россия проведет матчи Евро-2020 на высочайшем уровне.

    • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.
    • На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.

    Источник: «Р-Спорт»

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