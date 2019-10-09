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    Чеферин: «Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне»

    Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что Россия проведет матчи Евро-2020 на высочайшем уровне.

    «Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. И в этом случае я не стараюсь быть дипломатом, это чистая правда. Уверен, матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже», – отметил Чеферин.

    • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.
    • На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.

    Источник: «РИА Новости»

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    09.10.2019 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Drapik 56 минут назад

      я так понимаю, спрашивающий журналист видел только тот футбол, когда стадо в щитках и касках носится за продолговатым мячом

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