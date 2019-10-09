Чеферин: «Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне»

Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что Россия проведет матчи Евро-2020 на высочайшем уровне.

«Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. И в этом случае я не стараюсь быть дипломатом, это чистая правда. Уверен, матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже», – отметил Чеферин.