Газзаев – об игре ЦСКА: «Такие качели с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ростовом» – это перебор»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением относительно нестабильности ЦСКА в этом сезоне.

«Мне кажется, в очередной раз ссылаться на молодость или травмы — уже банально и неправильно. Такие качели -1:5 с «Лудогорцем», 0:2 с «Эспаньолом», откуда вскоре выгоняют тренера, 1:3 с «Ростовом» — при всем моем уважении, это перебор. К примеру, если взять матч с «Ростовом», то команда Карпина была просто лучше готова, она грамотнее вела игру. Тут хочешь не хочешь возникают вопросы к тренерскому штабу.

Еще мне показалось, что не все футболисты ЦСКА понимают, за какой клуб они выступают, и какие перед ними стоят цели. ЦСКА — флагман российского футбола, и игроки должны соответствовать этому статусу, помнить историю и чтить традиции. К сожалению, такие удары болезненно сказываются на репутации клуба», – подытожил Газзаев.

Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»