Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Газзаев – об игре ЦСКА: «Такие качели с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ростовом» – это перебор»

    Депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением относительно нестабильности ЦСКА в этом сезоне.

    «Мне кажется, в очередной раз ссылаться на молодость или травмы — уже банально и неправильно. Такие качели -1:5 с «Лудогорцем», 0:2 с «Эспаньолом», откуда вскоре выгоняют тренера, 1:3 с «Ростовом» — при всем моем уважении, это перебор. К примеру, если взять матч с «Ростовом», то команда Карпина была просто лучше готова, она грамотнее вела игру. Тут хочешь не хочешь возникают вопросы к тренерскому штабу.

    Еще мне показалось, что не все футболисты ЦСКА понимают, за какой клуб они выступают, и какие перед ними стоят цели. ЦСКА — флагман российского футбола, и игроки должны соответствовать этому статусу, помнить историю и чтить традиции. К сожалению, такие удары болезненно сказываются на репутации клуба», – подытожил Газзаев.

    Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»

    Источник: «СЭ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +480

      Я - легенда 57 минут назад

      Они теперь во многих клубах не понимают ))

      Нули в глазах всё застят )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru