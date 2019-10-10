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  • Газзаев – об игре ЦСКА: «Такие качели с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ростовом» – это перебор»

Газзаев – об игре ЦСКА: «Такие качели с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ростовом» – это перебор»

10 октября 2019, 01:34
16

Депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением относительно нестабильности ЦСКА в этом сезоне.

«Мне кажется, в очередной раз ссылаться на молодость или травмы — уже банально и неправильно. Такие качели -1:5 с «Лудогорцем», 0:2 с «Эспаньолом», откуда вскоре выгоняют тренера, 1:3 с «Ростовом» — при всем моем уважении, это перебор. К примеру, если взять матч с «Ростовом», то команда Карпина была просто лучше готова, она грамотнее вела игру. Тут хочешь не хочешь возникают вопросы к тренерскому штабу.

Еще мне показалось, что не все футболисты ЦСКА понимают, за какой клуб они выступают, и какие перед ними стоят цели. ЦСКА — флагман российского футбола, и игроки должны соответствовать этому статусу, помнить историю и чтить традиции. К сожалению, такие удары болезненно сказываются на репутации клуба», – подытожил Газзаев.

Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»

Источник: «СЭ»
ЦСКА Газзаев Валерий Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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Я - легенда
1570660777
Они теперь во многих клубах не понимают )) Нули в глазах всё застят )
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Niko
1570678368
Георгиевич шёл бы ты лизать.
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Nerlinger
1570682588
Не трынди, а возвращайся!!!!
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vladimir-7
1570686569
Валерий Георгиевич, ты тоже самое критиковал и Слуцкого, а он ЦСКА делал чемпионом. Если ты постоянно напоминаешь о себе, то можно подумать, что ты предлагаешь себя на место В.М.Ганчаренко. Лучше иди в Динамо гл. тренером и там покажи на что ты способен как тренер.
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РМЗ
1570687386
Усатая убийца осетинского футбола
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3a zenit
1570689144
пёс знает как тырить бабло и ломать клубы.
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nemolod
1570690900
Главная причина поражений наших команд в еврокубках- ОНИ ЛУЧШЕ ГОТОВЫ!
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АКС-74У
1570693074
Валера, для начала посмотри в Википедии значение слова "качели". Где у коней в этих трех матчах верх?
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Lester84
1570705557
Валера, а ты возьми и покажи как надо тренировать команду. Ведь ты это хорошо умеешь. И с физикой в твою бытность у команды все было в поряде.
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Simbirsk
1570719057
Газзаев сказал главное. Вопросы к тренерскому штабу действительно возникают. Вот только решаются ли эти вопросы
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