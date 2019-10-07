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    Аргентинский футболист погиб, упав с балкона на вечеринке. Ему было 23 года

    Бывший полузащитник «Атлетико Олл Бойз» Эсекьель Эскерон скончался после падения с высоты шестого этажа.

    Инцидент произошел в Буэнос-Айресе около 03:00 по местному времени. Футболист был на вечеринке с друзьями, сообщает The Sun. Эскерон упал с балкона, оперевшись на перила, которые рухнули под его весом.

    Футболиста отвезли в больницу, по прибытию в которую он скончался.

    Клубы «Олл Бойз» и «Атланте», где выступал аргентинец, в твиттере выразили соболезнования семье Эскерона.

    • Эскерон – воспитанник «Олл Бойз».
    • Игрок покинул «Атланте» в июле 2019 года.
    • Он также выступал за молодежные команды бразильских «Гремио» и «Интернасьонала».

    Источник: The Sun

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