Аргентинский футболист погиб, упав с балкона на вечеринке. Ему было 23 года

Бывший полузащитник «Атлетико Олл Бойз» Эсекьель Эскерон скончался после падения с высоты шестого этажа.
Инцидент произошел в Буэнос-Айресе около 03:00 по местному времени. Футболист был на вечеринке с друзьями, сообщает The Sun. Эскерон упал с балкона, оперевшись на перила, которые рухнули под его весом.
Футболиста отвезли в больницу, по прибытию в которую он скончался.
Клубы «Олл Бойз» и «Атланте», где выступал аргентинец, в твиттере выразили соболезнования семье Эскерона.
- Эскерон – воспитанник «Олл Бойз».
- Игрок покинул «Атланте» в июле 2019 года.
- Он также выступал за молодежные команды бразильских «Гремио» и «Интернасьонала».
El Club Atlético #AllBoys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón.— Club Atlético All Boys (@caallboys) October 7, 2019
Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos. pic.twitter.com/Ax09hmHxxt