Аргентинский футболист погиб, упав с балкона на вечеринке. Ему было 23 года

Бывший полузащитник «Атлетико Олл Бойз» Эсекьель Эскерон скончался после падения с высоты шестого этажа.

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе около 03:00 по местному времени. Футболист был на вечеринке с друзьями, сообщает The Sun. Эскерон упал с балкона, оперевшись на перила, которые рухнули под его весом.

Футболиста отвезли в больницу, по прибытию в которую он скончался.

Клубы «Олл Бойз» и «Атланте», где выступал аргентинец, в твиттере выразили соболезнования семье Эскерона.

Эскерон – воспитанник «Олл Бойз».

Игрок покинул «Атланте» в июле 2019 года.

Он также выступал за молодежные команды бразильских «Гремио» и «Интернасьонала».