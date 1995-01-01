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    Черчесов: «Головин играет хорошо, как и играл. Сейчас забил и попал в объектив»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в Лиге 1.

    — Рады за Головина и Черышева, у которых все налаживается во Франции и Испании?

    — У нас и тогда не было тревог, и сейчас нет. Как я и тогда говорил, мы смотрим только за тем, как наш игрок себя проявляет. И, кстати, игра с Казахстаном подтвердила тонус Черышева. Мы подчеркивали, что Денис выходит только на замену. За это время он провел два матча по 90 минут, забил. Мы общались в концовке того сбора, просили, чтобы к следующему вызову он был в лучших кондициях. Хотя это была не вина его, а беда. Сейчас, думаю, у него будет совсем другое состояние.

    — Головин и тогда играл хорошо, только «Монако» не побеждало.

    — Именно. Головин хоть тогда не забивал, но играл плюс-минус так же. Если брать статистические выкладки: отборы, рывки, передачи. Сейчас забил, и, естественно, попадает в объектив, – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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