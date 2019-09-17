Дзюба – о голевом пасе на Азмуна: «Какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас...»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота «Лиона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Россиянин отдал результативный пас на Сердара Азмуна.

– Азмун удивил вас? На 38-й минуте все думали, что его заменят.

– Да мне кажется, что это фишка его такая. Он уползает там при смерти, потом вылетает, забивает и опять уползает. Как феникс какой-то. Он показывает, что все, не может, ушел. Раз – вылетел, гол и опять ушел. Может, так усыпляет.

То, что он забил, – это очень хорошо. Для него важно было, как мне кажется, потому что долгая безголевая серия была у него. Очень круто, что он забил, молодец.

Подождите, а какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас...

«Зенит» сейчас лидирует в группе.

Команда из Санкт-Петербурга не играла в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.

«Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

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