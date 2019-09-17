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    Дзюба – о голевом пасе на Азмуна: «Какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас...»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота «Лиона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Россиянин отдал результативный пас на Сердара Азмуна.

    – Азмун удивил вас? На 38-й минуте все думали, что его заменят.

    – Да мне кажется, что это фишка его такая. Он уползает там при смерти, потом вылетает, забивает и опять уползает. Как феникс какой-то. Он показывает, что все, не может, ушел. Раз – вылетел, гол и опять ушел. Может, так усыпляет.

    То, что он забил, – это очень хорошо. Для него важно было, как мне кажется, потому что долгая безголевая серия была у него. Очень круто, что он забил, молодец.

    Подождите, а какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас...

    • «Зенит» сейчас лидирует в группе.
    • Команда из Санкт-Петербурга не играла в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Азмун забил с травмой, а Семак угадал с тактикой. Что мы увидели в первом матче «Зенита» в ЛЧ

    Источник: Sports.ru

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    17.09.2019 23:25
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