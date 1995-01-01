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    Азмун забил с травмой, а Семак угадал с тактикой. Что мы увидели в первом матче «Зенита» в ЛЧ


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 21:53
    Без иранца «Зениту» будет тяжело.

    «Зенит» начал групповой этап ЛЧ с ничьей в гостевом матче с «Лионом». В конце первого тайма счет открыл Сердар Азмун, но сразу после перерыва Депай реализовал пенальти после фола Оздоева.

    Азмун – герой. Но что дальше?

    Иранец впечатлил не столько самим голом (хотя и он был безумно красивым), сколько обстоятельствами, в которых он его забил. За пять минут до гола он вывихнул голеностоп и попросил замену. Но затем, когда Оздоев уже стоял на бровке, изменил решение и остался на поле.

    Это сработало: перед перерывом Азмун этим самым травмированным голеностопом забил гол, а уже в начале второго тайма все-таки ушел на замену. История абсолютно голливудская, если не задумываться над тем, что ждет «Зенит» дальше с травмой Азмуна.

    Проблема в том, что в команде вообще нет нападающих. Азмун – травма, Джорджевич и Заболотный ушли, Кокорин еще не вернулся, а Дриусси давно не играет ярко выраженного форварда. Остается только Дзюба, который, во-первых, не всегда стабилен, а во-вторых – хорош в связке, а не в одиночку. Не знаем, о чем думал Сергей Семак после этого матча, но завтра эта проблема явно станет одной из основных для тренера «Зенита».

    Семак выбрал неожиданную расстановку

    Три центральных – очень нехарактерная схема для «Зенита». Во многом ее реализация стала возможной с приходом Йордана Осорио (Эмануэлю Маммане почему-то до сих пор не сильно доверяют).

    Но сегодня эта расстановка обоснована. Вот две главные причины, почему Семак мог выбрать именно ее:

    а) «Лион» силен в первую очередь тройкой форвардов. И что самое главное – они часто бьют из-за пределов штрафной. Повышение плотности в обороне в игре с таким соперником если не необходимо, то уж точно объяснимо.

    б) У «Зенита» травмирован Малком – вингер для схемы 4-3-3. И без него выбирать эту расстановку нет смысла: намного продуктивнее задействовать Жиркова и Караваева, которые играют по всей бровке и могут отыграть как в защите, так и в нападении.

    С этой точки зрения все шло по плану Семака: «Лион» не смог забить с игры и сравнял счет лишь из-за ошибки Оздоева в обороне. Да и типичных лионовских ударов было не так много.

    Караваев против Депая – как прошло?

    Но если с выбором схемы все было объяснимо и до начала матча, то Караваев на фланге все-таки был сюрпризом. Во-первых, Семак достаточно консервативно выбирает состав и редко рискует, вводя новых игроков в основу. Во-вторых, соперник Караваева – Мемфис Депай.

    Все стало еще интереснее, когда стало понятно, что Караваева на фланге страхует не опытный Иванович или Ракицкий, а еще один новичок Осорио. Но оба дебютанта в основном составе «Зенита» не подвели.

    Караваев часто подключался к атакам и в целом выглядел очень свежо. Единственный вопрос – к эпизоду с пенальти. Там фолил Оздоев, но именно Караваев, как правый защитник, подпустил Депая так близко к воротам.

    Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

    Лион (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 41; 1:1 – Депай, 50 (с пенальти).

    «Лион»: Антони Лопеш, Денайе, Марсело, Дембеле, Траоре (Корне, 77), Депай, Тиаго Мендес, Дюбуа, Рен-Аделед (Терье, 86), Коне, Тусар.

    «Зенит»: Лунeв, Осорио, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 78), Жирков (Кузяев, 64), Барриос, Дриусси, Азмун (Оздоев, 46), Дзюба.

    Предупреждения: Коне, 71 – Азмун, 38; Ракицкий, 61; Кузяев, 70; Шатов, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии10
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      Рейтинг: +226

      Swamp_07 6 минут назад

      При такой медленной игре можно было и поменьше брака.

      0
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      Рейтинг: +22

      alarm 19 минут назад

      лично мне после игры стало очень стыдно за спартак! даже в ЛЕ пролезть не смогли!

      0
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      Рейтинг: +760

      Mariner 21 минуту назад

      Я даже не знаю, чего и сказать... Вроде норм играли, но ппц - что сегодня с пасами?! Просто немерено потерь мяча на ровном месте. За такие пасы надо просто штрафовать по жести.

      0
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      Рейтинг: +65

      Aviator 45 минут назад

      "Семак угадал с тактикой" - это унылое говно называется тактикой? Мда... Пишите лучше про бегемотиков, лижущих зад актёрам лицом. Это ваш уровень.

      0
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      Рейтинг: +2630

      Freyk > Aviator 37 минут назад

      А что тогда называется тактикой, бежать с шашками на атакующую команду и получать голы в свои ворота?)) Объективно по исполнителям у «Лиона» намного более скоростная команда, играть против нее иначе – это либо выстрел в голову сразу, либо надежда на удачу и ошибки соперника.)

      1
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      Рейтинг: +1628

      baden69 > Freyk 28 минут назад

      Не нужно объяснять фанату Спартака, как команды набирают очки в ЛЧ и ЛЕ для России. Тактика с его точки зрения - это вовремя слиться из еврокубков, чтобы сосредоточиться на борьбу за 5-6 место в РПЛ. Он не понимает, что значит играть от соперника, особенно на выезде + это первая игра, в которой лучше скромно набрать 1 очко за ничью, чем полететь в атаку и собрать в своих воротах 3-4 гола.
      Удачи завтра Локо в ЛЧ и ЦСКА с Краснодаром в ЛЕ в четверг.

      2
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      Рейтинг: +161

      arrivalgist 52 минуты назад

      По игре счет. Дома надо брать свои очки. Шатов не понравился.

      0
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      Рейтинг: +1306

      sovok 53 минуты назад

      Пусть желаемое станет действительным!

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      Рейтинг: +3098

      paracetamol 54 минуты назад

      С Азмуном угадал, а с Овцедоевым - ошибся.

      1
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      Рейтинг: +2630

      Freyk > paracetamol 52 минуты назад

      Да там выпускать особо некого было, разве что Шатова раньше, но Оздоев все равно вышел бы потом.

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