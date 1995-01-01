Азмун забил с травмой, а Семак угадал с тактикой. Что мы увидели в первом матче «Зенита» в ЛЧ

Без иранца «Зениту» будет тяжело.

«Зенит» начал групповой этап ЛЧ с ничьей в гостевом матче с «Лионом». В конце первого тайма счет открыл Сердар Азмун, но сразу после перерыва Депай реализовал пенальти после фола Оздоева.

Азмун – герой. Но что дальше?

Иранец впечатлил не столько самим голом (хотя и он был безумно красивым), сколько обстоятельствами, в которых он его забил. За пять минут до гола он вывихнул голеностоп и попросил замену. Но затем, когда Оздоев уже стоял на бровке, изменил решение и остался на поле.

Это сработало: перед перерывом Азмун этим самым травмированным голеностопом забил гол, а уже в начале второго тайма все-таки ушел на замену. История абсолютно голливудская, если не задумываться над тем, что ждет «Зенит» дальше с травмой Азмуна.

Проблема в том, что в команде вообще нет нападающих. Азмун – травма, Джорджевич и Заболотный ушли, Кокорин еще не вернулся, а Дриусси давно не играет ярко выраженного форварда. Остается только Дзюба, который, во-первых, не всегда стабилен, а во-вторых – хорош в связке, а не в одиночку. Не знаем, о чем думал Сергей Семак после этого матча, но завтра эта проблема явно станет одной из основных для тренера «Зенита».

Семак выбрал неожиданную расстановку

Три центральных – очень нехарактерная схема для «Зенита». Во многом ее реализация стала возможной с приходом Йордана Осорио (Эмануэлю Маммане почему-то до сих пор не сильно доверяют).

Но сегодня эта расстановка обоснована. Вот две главные причины, почему Семак мог выбрать именно ее:

а) «Лион» силен в первую очередь тройкой форвардов. И что самое главное – они часто бьют из-за пределов штрафной. Повышение плотности в обороне в игре с таким соперником если не необходимо, то уж точно объяснимо.

б) У «Зенита» травмирован Малком – вингер для схемы 4-3-3. И без него выбирать эту расстановку нет смысла: намного продуктивнее задействовать Жиркова и Караваева, которые играют по всей бровке и могут отыграть как в защите, так и в нападении.

С этой точки зрения все шло по плану Семака: «Лион» не смог забить с игры и сравнял счет лишь из-за ошибки Оздоева в обороне. Да и типичных лионовских ударов было не так много.

Караваев против Депая – как прошло?

Но если с выбором схемы все было объяснимо и до начала матча, то Караваев на фланге все-таки был сюрпризом. Во-первых, Семак достаточно консервативно выбирает состав и редко рискует, вводя новых игроков в основу. Во-вторых, соперник Караваева – Мемфис Депай.

Все стало еще интереснее, когда стало понятно, что Караваева на фланге страхует не опытный Иванович или Ракицкий, а еще один новичок Осорио. Но оба дебютанта в основном составе «Зенита» не подвели.

Караваев часто подключался к атакам и в целом выглядел очень свежо. Единственный вопрос – к эпизоду с пенальти. Там фолил Оздоев, но именно Караваев, как правый защитник, подпустил Депая так близко к воротам.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

Лион (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 41; 1:1 – Депай, 50 (с пенальти).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайе, Марсело, Дембеле, Траоре (Корне, 77), Депай, Тиаго Мендес, Дюбуа, Рен-Аделед (Терье, 86), Коне, Тусар.

«Зенит»: Лунeв, Осорио, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 78), Жирков (Кузяев, 64), Барриос, Дриусси, Азмун (Оздоев, 46), Дзюба.

Предупреждения: Коне, 71 – Азмун, 38; Ракицкий, 61; Кузяев, 70; Шатов, 87.

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