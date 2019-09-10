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    Комличенко: «Надо улучшить некоторые компоненты в игре»

    Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал о планах до следующего трансферного окна.

    «Думаю ли я о переходе в другой клуб? До зимы буду работать над собой, надо улучшить некоторые компоненты в игре. А дальше будет видно», – сказал Комличенко.

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал сорвавшуюся сделку: «Не договорились. Не пошел навстречу чешский клуб. Но это его право. Посчитал, что уровень нашего предложения в той или иной степени не интересен. У нас было другое мнение».

    • Этим летом футболист вел переговоры с «Локомотивом» и ЦСКА.
    • Оба раза сделки срывались в последний момент.

    Источник: «Р-Спорт»

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