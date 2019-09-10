Комличенко: «Надо улучшить некоторые компоненты в игре»

Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал о планах до следующего трансферного окна.

«Думаю ли я о переходе в другой клуб? До зимы буду работать над собой, надо улучшить некоторые компоненты в игре. А дальше будет видно», – сказал Комличенко.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал сорвавшуюся сделку: «Не договорились. Не пошел навстречу чешский клуб. Но это его право. Посчитал, что уровень нашего предложения в той или иной степени не интересен. У нас было другое мнение».