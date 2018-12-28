«Анжи» – Это’О: «Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан!»

Хорошие были времена , спасибо Сэм .
Пресс-служба «Анжи» отреагировала на новость об окончании карьеры форварда Самуэля Это’О. Камерунец выступал в России с 2011 по 2013 год.
«Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!» – сказано в официальном твите «Анжи».
- За свою карьеру 38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор».
- Последним клубом Это’О был «Катар СК».
- Самуэль с 56 голами за сборную – лучший бомбардир в ее истории.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) September 8, 2019