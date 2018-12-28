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    «Анжи» – Это’О: «Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан!»

    Пресс-служба «Анжи» отреагировала на новость об окончании карьеры форварда Самуэля Это’О. Камерунец выступал в России с 2011 по 2013 год.

    «Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!» – сказано в официальном твите «Анжи».

    Источник: твиттер «Анжи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1068

      lek! 1 час назад

      Хорошие были времена , спасибо Сэм .

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