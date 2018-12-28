«Анжи» – Это’О: «Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан!»

Пресс-служба «Анжи» отреагировала на новость об окончании карьеры форварда Самуэля Это’О. Камерунец выступал в России с 2011 по 2013 год.

«Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!» – сказано в официальном твите «Анжи».