Селюк: «Болельщики «Спартака» должны во время матчей вставать и аплодировать Федуну»

Ага, а ещё отрастить пейсы и петь гимн жидов.
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что болельщики «Спартака» несправедливо относятся к владельцу клуба Леониду Федуну.
«На Федуна выливают очень много, скажем так, плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну», – сказал Селюк.
- Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
- С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
- Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.
- Ранее у столичного клуба никогда не было собственного стадиона.