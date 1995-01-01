Селюк: «Болельщики «Спартака» должны во время матчей вставать и аплодировать Федуну»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что болельщики «Спартака» несправедливо относятся к владельцу клуба Леониду Федуну.

«На Федуна выливают очень много, скажем так, плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну», – сказал Селюк.