Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Селюк: «Болельщики «Спартака» должны во время матчей вставать и аплодировать Федуну»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что болельщики «Спартака» несправедливо относятся к владельцу клуба Леониду Федуну.

    «На Федуна выливают очень много, скажем так, плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну», – сказал Селюк.

    • Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
    • С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.
    • Ранее у столичного клуба никогда не было собственного стадиона.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: -564

      DonBaton 11 минут назад

      Ага, а ещё отрастить пейсы и петь гимн жидов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1800

      ухоженный крокодил 14 минут назад

      С какой стати это стати деньги народа стали деньгами Федуна?
      Капитализм, всем мозги промыл!
      В воров плевать надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5965

      батог 17 минут назад

      У Селюка совковое вылизывание попки неистребимо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      APchelov 20 минут назад

      Вот так открытие! А на остальных стадионах зрители должны хлопать президенту и мутко )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19836

      oyabun 54 минуты назад

      Купил клуб - взял на себя обязанности. Болельщики его не заставляли. Федун бизнесмен и не стал бы этого делать, если бы не было выгодно. Подобные высказывания Селюка, это всё равно как сказать - "Вам повысили пенсионный возраст до 65, так благодарите, что не до 70!".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      СвинкаСправедливости > oyabun 44 минуты назад

      Ой, да ладно, посмотри на любой другой клуб РПЛ. Что, где-то ещё готовы были строить стадионы и покупать игроков, кроме Краснодара? Да, это выгодно, без выгоды никто не взялся бы даже за мытьё полов...
      Федун не идеален, но и гнать на него - дело последнее. Скажи спасибо, что нет таких людей, как Червиченко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      СвинкаСправедливости 59 минут назад

      Селюк впервые высказал адекватную мысль!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      ALEX TARAN > СвинкаСправедливости 14 минут назад

      О,свинка появился...Ты где был? Пиво пил или справедливость решал?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4926

      Агасфер 1 час назад

      Стадион-Федуна,а не клуба "Спартак.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2886

      САДЫЧОК > Агасфер 1 час назад

      И бабки этот Федун хочет стричь пожизненно ! Нет , Селюк этот Федун присвоил имя Спартака и пользуется им !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5965

      батог > Агасфер 18 минут назад

      И называется он не "СПАРТАК", а "Открытие Арена"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5864

      piligrim1986 1 час назад

      на самом деле не известно ,что было бы без Федуна. так что не надо на него гнать. возьмите в пример анжи, динамо и рубин. тоже самое легко могло быть и со Спартаком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я тоже аплодирую фердуну! надеюсь, он не продаст спартак и продолжит вести спартак к новым позорам!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      mopecekca > alarm 1 час назад

      у тебя всего пять комментов и все про Спартак....тебе кто то в рот чтоли дал, что ты такой теперь обиженный?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17546

      VVM1964 > mopecekca 56 минут назад

      Очередной питерский высер - одним больше , одним меньше , надеюсь ненадолго , сколько их тут уже было (((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      southerner 1 час назад

      Он ппостроил его для себя , а не для людей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      TOMSON > southerner 1 час назад

      Но ходят то на него люди. Или вам по Москве и МО больше ездить нравится?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4926

      Агасфер > TOMSON 1 час назад

      Люди ходят везде,и что? А вторая часть поста-о чём???

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru