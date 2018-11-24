Экс-нападающий ЦСКА Думбия перешел в «Сьон»

Швейцарский «Сьон» сообщил о подписании 31-летнего бывшего форварда ЦСКА и «Ромы» Сейду Думбия.

Ивуариец перешел в «Сьон» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон.

Отметим, в составе «Сьона» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.