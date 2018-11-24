Экс-нападающий ЦСКА Думбия перешел в «Сьон»

Сейду - успехов, он за небольшое время так много для ЦСКА сделал, потом вернулся и помог еще раз , второй Вагнер Лав.
Швейцарский «Сьон» сообщил о подписании 31-летнего бывшего форварда ЦСКА и «Ромы» Сейду Думбия.
Ивуариец перешел в «Сьон» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон.
Отметим, в составе «Сьона» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.
- Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересовался Думбия.
- В августе «Жирона» расторгла контракт с 31-летним Думбия. Всего ивуариец провел за «Жирону» 22 игры и забил три гола.
- С 2010-го по 2014-й и в 2015 году Думбия выступал за московский ЦСКА, трижды выиграв с ним чемпионат России.
Seydou Doumbia s'engage jusqu'au terme de la saison au FC Sion https://t.co/c7zOGyOn3w#FCSion #BienvenueSeydou #HopSion pic.twitter.com/FBTd5sxDAC— FC Sion (@FCSion) September 2, 2019