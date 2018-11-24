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    Экс-нападающий ЦСКА Думбия перешел в «Сьон»

    Швейцарский «Сьон» сообщил о подписании 31-летнего бывшего форварда ЦСКА и «Ромы» Сейду Думбия.

    Ивуариец перешел в «Сьон» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон.

    Отметим, в составе «Сьона» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

    • Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересовался Думбия.
    • В августе «Жирона» расторгла контракт с 31-летним Думбия. Всего ивуариец провел за «Жирону» 22 игры и забил три гола.
    • С 2010-го по 2014-й и в 2015 году Думбия выступал за московский ЦСКА, трижды выиграв с ним чемпионат России.

    Источник: твиттер «Сьона»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      dimag 17 минут назад

      Сейду - успехов, он за небольшое время так много для ЦСКА сделал, потом вернулся и помог еще раз , второй Вагнер Лав.

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      Рейтинг: +4820

      Агасфер 38 минут назад

      У нас форвардам за три гола в 30 матчах РПЛ золотые медали в тюрягу привозят!

      0
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      Рейтинг: +422

      dimag > Агасфер 20 минут назад

      Все уже давно забыли, что был такой форвард, даже Зенит.Вот ЦСКА о Еременко не забыл, а он к ЦСКА жопой повернулся, да бог ему судья, одно слово - фин.

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