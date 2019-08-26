Черчесов: «Нойштедтер может сыграть и в центре защиты, и в опорной зоне. Поэтому он есть в сборной, а условного Сорокина нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в сборную хавбека «Динамо» Романа Нойштедтера на матчи отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

— Как относитесь к тому, что Нойштедтер вернулся в Россию и играет за «Динамо»? И как он вам в роли опорного полузащитника?

— То, что он приехал в «Динамо», я отношусь спокойно. Мы точно также смотрели бы на него и в Турции, и в Германии. Он уже сыграл 90 минут на той позиции, на которой мы его использовать не будем. Но для нас это бонус, потому что он может сыграть и в центральной зоне защиты, и в опорной. Поэтому он есть в сборной, а условного [Егора] Сорокина нет.

— Общались с Черышевым?

— Общался. Он в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. К сожалению, в последнем матче он не играл. Зато в предпоследнем вышел на замену и заработал пенальти. Но чемпионат Испании только стартовал. Еще нельзя до конца понять, сколько времени он будет проводить на поле.

— В составе не так много игроков на роль правого защитника. Их количество считает оптимальным на два матча?

— Слева у нас два игрока, а справа три. У Кудряшова уже желтая карточка есть, поэтому нам надо было подстраховаться. Поэтому вызвали Петрова, который может сыграть с любой стороны. Если вызывать 27 человек, то сложно будет использовать. Если говорить о Караваеве, то он и гол забил, и голевую передачу отдал. Он в хорошем состоянии. На прошлом сборе Вячеслав тоже планировался, но у него была свадьба. Нам надо показать, что мы рассчитываем на него, – сказал Черчесов.