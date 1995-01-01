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    Баринов, Караваев, Бакаев, Комличенко – в составе сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

    РФС назвал состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020.

    Всего в списке значится 26 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

    • Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск.
    • Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии62
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      Рейтинг: +2080

      TOMSON 7 минут назад

      Какой Джанаев при живых то Максименко и Сафонова?

      Да и Гильерме я никогда за основного вратаря не приму. Что что, а вратарь Бразилец это словно «клеймо» на нашей сборной

      0
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      Рейтинг: +2674

      paracetamol 17 минут назад

      Этими только чурок обыгрывать.

      0
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      Рейтинг: +30860

      Полная Канистра 52 минуты назад

      мля эти нойштатеры и джанабаевы смолявы на халяву лысый с собой тащит

      1
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      Рейтинг: +304

      sergan113 1 час назад

      Где Волочкова?

      1
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      Рейтинг: +275

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Жирков??
      Вот его после привоза с греками на евро-12 уже быть не должно в сборной.
      Как будто молодых бровочников нет в стране

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      Рейтинг: +2080

      TOMSON > PFC CSKA MOSCOW 2 минуты назад

      Жирков один из единственных, а возможно и единственный кто один в один обыграть может.

      0
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      Рейтинг: +101

      Frazaran 2 часа назад

      Видимо единственная причина вызова джанаева - это осетинские корни и того и другого .. странно что поломанного дзагоева не взял . Удивил так удивил )

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      Рейтинг: +2672

      TOL47 2 часа назад

      Посмотрим, может это те кто сможет выиграть у Шотландии, а если нет, включим всевозможные проклятия на лысую голову.

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      Рейтинг: +1763

      zritelx 4 часа назад

      Давайте посмотрим правде в глаза- Черчесов , мягко скажем негативно относится к игрокам ЦСКА, но не признает что они его спасли на ЧМ, а то что он сотворил в раздевалке хоккейного Спартака перед матчем с ЦСКА на кубке мера Москвы- это свинское хамство , высказаться о ЦСКА употребив нецензурные связки. Почему пресс службы ЦСКА молчит.

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      Рейтинг: +364

      Сенситив 4 часа назад

      народец молодцом, глядя на чушь усатого с составом сборной, предлагают свои варианты, просто от балды или им тот или иной игрок приглянулся, а ведь дело-то не в опубликованном составе, а КТО с Шотландией ИГРАТЬ будет, вот где амбиции Стасика нарисуют картину маслом, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +6971

      Skull_Boy 4 часа назад

      ДЖАНАЕВ ну это уже смешно

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