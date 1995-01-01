Баринов, Караваев, Бакаев, Комличенко – в составе сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Какой Джанаев при живых то Максименко и Сафонова?
Да и Гильерме я никогда за основного вратаря не приму. Что что, а вратарь Бразилец это словно «клеймо» на нашей сборной
РФС назвал состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020.
Всего в списке значится 26 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
- Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск.
- Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.