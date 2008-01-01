Главные новости утра. Слуцкий может возглавить «Монако», «Бавария» объявила об аренде Коутиньо

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«Брешиа» объявила о переходе Балотелли
Месси восстановился после травмы
«ФАН»: Слуцкий может возглавить «Монако»
«Бавария» объявила об аренде Коутиньо
Sport.es: «Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»